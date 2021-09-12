Масштабное ДТП произошло на Столичном шоссе: есть пострадавшие

12 сентября 2021 , 17:54
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телеграмм патрульной полиции Киева

На Столичном шоссе произошла масштабная авария. В результате столкновения автомобилей пострадали люди.

Предварительно известно, что ДТП произошло 12 сентября возле учебно-тренировочной базы Динамо. Об этом сообщили в полиции.

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На Столичном шоссе – масштабная авария

Масштабное ДТП с пострадавшими произошло на Столичном шоссе вблизи учебно-тренировочной базы Динамо,
рассказали полицейские.

По состоянию на 16: 20 движение затруднено в обоих направлениях. По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", масштабная авария произошла на шоссе в сторону Конча-Заспы ориентировочно в 15:50.

Предварительно, 5 – 6 авто (столкнулись – 24 канал). Есть пострадавшие. Некоторых уже госпитализировали,
рассказали в телеграм-канале.

Там пояснили, что сейчас информация уточняется.

Коротко о последних подобных авариях в Украине

  • В Киеве 12 сентября на рассвете произошла авария – водитель Audi нанес удар по служебной машине полиции. В результате столкновения пострадали сотрудники полиции, которые ехали в авто. Предварительно известно, что водитель Audi был пьян.
  • 12 сентября на Львовщине возле села Колоденцы в ДТП попал автомобиль "Рено Лагуна". Погибла 17-летняя девушка.
  • 11 сентября в Житомире в аварию попали скорая и легковая машина. В результате столкновения погиб человек, которого везли в больницу.
Автор: Діана Квасневська