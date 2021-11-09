Массовое ДТП с травмированным полицейским в Киеве: пьяному водителю объявили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении нетрезвому водителю, который 8 ноября спровоцировал страшную аварию на проспекте Победы в Киеве. Из-за его нарушения травмы получили полицейский, оформлявший еще одно дорожно-транспортное происшествие, и пешеход.

Теперь нарушителю правил дорожного движения грозит заключение на восемь лет, а также лишение водительского удостоверения на 5 – 8 лет.

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Нетрезвый водитель влетел в две столкнувшиеся перед этим машины / Фото полиции Киева

Пьяный водитель летел по дороге на Hyundai / Фото полиции Киева

Езда "под градусом" чуть не закончилась трагедией

Жуткая авария произошла вечером 8 ноября на проспекте Победы – в направлении движения к станции метро "Житомирская". Пьяный водитель Hyundai, проезжая на большой скорости, врезался в припаркованные Renault и BMW, которые столкнулись до этого.

Несмотря на то, что из-за него пострадали два человека, нарушитель скрылся с места происшествия, а собственную машину бросил прямо посреди дороги.

Пострадавших госпитализировали в больницу с разными травмами, а злоумышленника вскоре должны взять под стражу.

В результате аварии травмы получили пешеход и полицейский / Фото полиции Киева

Поймать злоумышленника помогли камеры

Маршрут беглеца отследили с помощью камер, установленных в рамках программы "Безопасный город". Кроме того, полицейским удалось узнать все о личности подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Киева.

Сейчас мужчине инкриминируют оставление в опасности и нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Жуткая авария с семью автомобилями на проспекте Бажана

Крайне опасная авария произошла 9 ноября на проспекте Николая Бажана. Там водитель такси Bolt на бешеной скорости устроил маневры, закончившиеся опрокидыванием его авто. Сначала иностранец врезался в две едущие машины, а затем разбил еще четыре автомобиля на стоянке.