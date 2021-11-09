Тепер порушнику правил дорожнього руху загрожує ув'язнення на вісім років, а також позбавлення водійського посвідчення на 5 – 8 років.

За темою На проспекті Перемоги збили поліцейського, який оформлював аварію: моторошні кадри автотрощі



Нетверезий водій влетів у дві машини, котрі перед цим зіштовхнулися / Фото поліції Києва



П'яний керманич летів дорогою на Hyundai / Фото поліції Києва

Їзда "під градусом" ледь не закінчилася трагедією

Моторошна автотроща сталася увечері 8 листопада на проспекті Перемоги – в напрямку руху до станції метро "Житомирська". П'яний водій Hyindai, їдучи на великій швидкості, врізався у припарковані Renault та BMW, які зіштовхнулися до цього.

Попри те, що через нього постраждали двоє людей, порушник утік з місця пригоди, а власну машину покинув просто серед дороги.

Зверніть увагу! Потерпілих ушпиталили до лікарні з різними травмами, а зловмисника невдовзі мають взяти під варту.



В результаті аварії травм зазнали пішохід та поліцейський / Фото поліції Києва

Спіймати зловмисника допомогли камери

Маршрут утікача відстежили за допомогою камер, встановлених в межах програми "Безпечне місто". Крім того, поліцейським вдалося дізнатися все про особу підозрюваного. Ним виявився 31-річний житель Києва.

Наразі чоловіку інкримінують залишення в небезпеці та порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Моторошна аварія із сімома автівками на проспекті Бажана

Вкрай небезпечна аварія трапилася 9 листопада на проспекті Миколи Бажана. Там водій таксі Bolt на шаленій швидкості влаштував маневри, які закінчилися перекиданням його авто. Спершу іноземець врізався у дві машини, які рухалися, а потім розтрощив ще чотири автівки на стоянці.