Теперь нарушителю правил дорожного движения грозит заключение на восемь лет, а также лишение водительского удостоверения на 5 – 8 лет.
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Нетрезвый водитель влетел в две столкнувшиеся перед этим машины / Фото полиции Киева
Пьяный водитель летел по дороге на Hyundai / Фото полиции Киева
Езда "под градусом" чуть не закончилась трагедией
Жуткая авария произошла вечером 8 ноября на проспекте Победы – в направлении движения к станции метро "Житомирская". Пьяный водитель Hyundai, проезжая на большой скорости, врезался в припаркованные Renault и BMW, которые столкнулись до этого.
Несмотря на то, что из-за него пострадали два человека, нарушитель скрылся с места происшествия, а собственную машину бросил прямо посреди дороги.
В результате аварии травмы получили пешеход и полицейский / Фото полиции Киева
Поймать злоумышленника помогли камеры
Маршрут беглеца отследили с помощью камер, установленных в рамках программы "Безопасный город". Кроме того, полицейским удалось узнать все о личности подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Киева.
Сейчас мужчине инкриминируют оставление в опасности и нарушение правил безопасности дорожного движения.
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Жуткая авария с семью автомобилями на проспекте Бажана
Крайне опасная авария произошла 9 ноября на проспекте Николая Бажана. Там водитель такси Bolt на бешеной скорости устроил маневры, закончившиеся опрокидыванием его авто. Сначала иностранец врезался в две едущие машины, а затем разбил еще четыре автомобиля на стоянке.