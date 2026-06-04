Киев Новости Киева На Киевщине прогремели взрывы
4 июня, 09:25
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Обновлено - 09:50, 4 июня

На Киевщине прогремели взрывы

Анастасия Колесникова

Утром 4 июня Россия продлила воздушный террор Украины. Опасность добралась до Киевщины.

Около 09:00 по Киевской области снова начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов.

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Что известно о взрывах в Киевской области?

В 09:22 Воздушные силы сообщили, что реактивные БПЛА двигаются в направлении Киева с северо-востока. 

В 09:24 в Киевской ОВА предупредили, что в регионе зафиксировано движение вражеских беспилотников. По ним работает ПВО. 

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,
 – призывали в администрации.

После 09:36 в Киевской области начали давать отбой. 

Напомним, ночью Киевщина уже находилась под атакой россиян. В Бориспольском районе оккупанты ударили по промышленному объекту. Ранение получил водитель бензовоза. Его госпитализировали в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава. 

Где еще были взрывы?

В ночь на 4 июня Россия запустила по Украине "Искандер-М" и 293 ударных дрона. Силы ПВО обезвредили 264 вражеских беспилотника. Но, к сожалению, не обошлось без попаданий. Прилеты и падения обломков зафиксированы на 23 локациях.

В Одесской области под ударом оказалась критическая инфраструктура. В результате попадания возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших нет. 

В Харькове вражеский БПЛА попал в крышу многоквартирного дома в Слободском районе. На месте удара загорелся пожар. Предварительно никто не пострадал. 

На Днепропетровщине в Павлограде в результате обстрела пострадали два человека – 45-летний мужчина и 75-летняя женщина. Возникли пожары в двух квартирах многоквартирного жилого дома. 

На Синельниковщине под вражеским огнем находились Яворницкая, Шахтерская и Николаевская общины. Повреждены многоквартирные дома, частный дом и объекты инфраструктуры. 

В Криворожском районе противник атаковал Кривой Рог и Апостоловскую общину. В результате обстрелов возникли пожары, которые ликвидировали чрезвычайники. 

На Никопольщине русские войска наносили удары по городу Никополь, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской общинах.

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