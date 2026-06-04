Планы оккупантов постепенно сводятся на нет, однако противостояние на линии фронта продолжается. Об этом говорится в аналитическом отчёте Института изучения войны (ISW).

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Что известно о ситуации на основных направлениях линии соприкосновения?

Сумское направление

Российские войска продолжали локальные штуромовые действия к северу и северо-востоку от Сум, пытаясь создать буферную зону вдоль границы. В то же время подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские подразделения продолжали ограниченные атаки, однако без изменений линии фронта.

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По данным украинских военных, противник накапливает личный состав и технику вблизи Волчанска, готовясь к активизации боевых действий летом 2026 года. Сейчас россияне тестируют украинскую оборону и ищут слабые места.

Купянское направление

Российские войска предприняли попытку проникновения в районе Новоосинового на юго-восток от Купянска. Украинские силы обнаружили и нанесли удар по группе оккупантов.

Боровское направление

Оккупанты продолжали штурмовые действия, однако продвинуться не смогли. Украинские подразделения проводили контратаки к югу от Боровой.

Также Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов у оккупированного Белолуцкого на Луганщине.

Лиманско-Славянское направление

Российские войска пытались продвинуться и расширить присутствие в районе Лимана. В то же время украинские силы провели ряд контратак и сохранили контроль над рядом населенных пунктов вокруг города.

Важно! Аналитики отмечают, что российское командование фактически повторяет неудачный сценарий 2022 года, пытаясь окружить Лиман и создать условия для наступления на Славянск и Краматорск.

Несмотря на усиление группировки, оккупанты не достигли поставленных целей и испытывают трудности из-за недостатка сил и украинского сопротивления.

Константиновское направление

Российские войска продолжали атаки в районе Константиновки и Дружковки, но без успеха. Украинские силы проводили контрнаступательные действия. Также сообщается о военных преступлениях со стороны России.

В частности, оккупанты атаковали гуманитарный эвакуационный автомобиль FPV-дроном и применили боеприпас с белым фосфором вблизи Константиновки.

Добропольское и Покровское направления

Противник продолжал локальные наступательные действия, однако продвинуться не смог.

Новопавловское и Александровское направления

Оккупанты осуществляли ограниченные атаки, однако украинские подразделения удержали позиции.

Гуляйпольское направление

Российские войска проводили диверсионно-разведывательные и инфильтрационные действия в районе Гуляйполя. Украинские силы выявляли и уничтожали такие группы.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты ISW

Ореховское направление

В Запорожской области противник также пытался проникать малыми группами в районе Степногорска, однако украинские военные нанесли удары по этим подразделениям.

Кроме того, Силы обороны продолжали наносить удары по логистическим объектам оккупантов. Среди пораженных целей – сухогруз в порту Бердянска и топливозаправщик у Приморска.

Херсонское направление

Российские войска продолжали атаки в районе Антоновского моста к востоку от Херсона, но без каких-либо территориальных достижений.

Крымское направление

Украинские силы продолжили серию ударов по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, была поражена радиотехническая навигационная система РБСН-4Н на аэродроме Саки вблизи Новофедоровки.

Какие объекты стали мишенями СОУ в России?

Под прицелом украинских бойцов накануне, 3 июня, оказалась Кронштадтская военно-морская база. Сообщалось о попаданиях по вражеским объектам. В частности, горел корвет "Бойкий".

Примечательным ударом стала и атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в день, когда в городе стартовал международный экономический форум.

Беспилотники ударили и по важному для военной машины страны-агрессора заводу "Прогресс" в Мичуринске. Попадания были и в Крыму и на других временно оккупированных территориях.