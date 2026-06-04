Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что чем дольше будут продолжаться удары по российским НПЗ и объектам ВПК, чем больше Россия будет терять на поле боя, тем меньше возможностей она будет иметь продолжать войну интенсивно.

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Путин будет тянуть до последнего: чем это может обернуться?

Не менее важная задача для нашего государства, кроме продолжения ударов по болезненным точкам России, заключается в том, чтобы добиться от Европы и США усиления контроля по санкциям. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов прогнозирует, что приближенные к Путину люди будут расшатывать тему о необходимости завершать так называемую "сво" и такие призывы уже звучат.

Чем меньше будет боевой дух россиян и чем больше проблем у них будет возникать, тем больше будет у нас возможность закончить войну. Не в этом году, потому что очевидно, что Путин будет воевать до момента, пока способен будет это делать. Однако завершить боевые действия в обозримом будущем уже становится вполне реалистично,

– считает Богданов.

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Полное интервью с Юрием Богдановым: смотрите видео

По словам Богданова, ресурсы России почти исчерпаны, а адекватность Путина под вопросом. Публицист отметил, что российский диктатор реальной ситуации на фронте и в экономике своей страны не понимает. Он убежден, что это ведет Москву к поражению, при этом глава Кремля все равно будет тянуть до последнего, потому что не будет верить, что проигрывает.

Он реально думает, что у него еще есть шансы как-то выиграть, хотя никаких причин в это верить нет. Если он прекратит так мыслить, то в обратном случае у него сломается его картина мира, которую он выстраивал всю свою жизнь. Ему будет очень трудно от этого отказаться и убедить свое окружение, что все это было не зря,

– озвучил Богданов.

Это, как подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям, для Путина вопрос его выживания, поскольку он параноик. Если война завершится на условиях, которые он не сможет "продать" как победу, то это будет иметь для него серьезные последствия. Глава Кремля очень боится сценария, при котором он будет лишен власти, потому что в таком случае, по убеждению Богданова, он может физически не выжить.

Путин окончательно отказался от идеи переговоров

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также отметил, что глава Кремля живет в другой реальности, где ему отчитывается российский генштаб о взятии Купянска и вот-вот захват всей Донецкой области, хотя на самом деле таких успехов его армия не имеет.

По словам Андрющенко, из двух вариантов (садиться за стол переговоров или объявлять мобилизацию) он выберет второй, потому что хочет воевать дальше и переговоры уже точно отверг. По его мнению, мобилизация может начаться в России этой осенью, в противном случае российский фронт начнет резко сыпаться.

По словам руководителя Центра изучения оккупации, нынешняя ситуация на поле боя, а также усиление ударов по России, взятие под огневой контроль сухопутный коридор в Крым, который является ключевым логистическим путем российской армии, впервые с 2022 года дает реальный шанс для Украины завершить войну.