Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що чим довше триватимуть удари по російських НПЗ та об'єктах ВПК, чим більше Росія втрачатиме на полі бою, тим менше можливостей матиме продовжувати війну інтенсивно. Україна буде далі тиснути на російську економіку.

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Путін тягнутиме до останнього: чим це може обернутися?

Не менш важливе завдання для нашої держави, окрім продовження ударів по болючих точках Росії, полягає у тому, аби домогтися від Європи й США посилення контролю щодо санкцій. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов прогнозує, що наближені до Путіна люди розхитуватимуть тему про необхідність завершувати так звану "сво" і такі заклики вже лунають.

Чим меншим буде бойовий дух росіян і чим більше проблем в них виникатиме, тим більшою буде в нас можливість закінчити війну. Не в цьому році, бо очевидно, що Путін воюватиме до миті, поки спроможний буде це робити. Однак завершити бойові дії в осяжному майбутньому вже стає цілком реалістично,

– вважає Богданов.

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Повне інтерв'ю з Юрієм Богдановим: дивіться відео

Зі слів Богданова, ресурси Росії майже вичерпані, а адекватність Путіна під питанням. Публіцист наголосив, що російський диктатор реальної ситуації на фронті та в економіці своєї країни не розуміє. Він переконаний, що це веде Москву до поразки, при цьому очільник Кремля все одно тягнутиме до останнього, бо не віритиме, що програє.

Він реально думає, що в нього ще є шанси якось виграти, хоча жодних причин в це вірити немає. Якщо він припинить так мислити, то у зворотному випадку в нього зламається його картина світу, яку він вибудовував все своє життя. Йому буде дуже важко від цього відмовитись і переконати своє оточення, що все це було не дарма,

– озвучив Богданов.

Це, як підкреслив спеціаліст зі стратегічних комунікацій, для Путіна питання його виживання, оскільки він параноїк. Якщо війна завершиться на умовах, які він не зможе "продати" як перемогу, то це матиме для нього серйозні наслідки. Очільник Кремля дуже боїться сценарію, за якого він буде позбавлений влади, бо у такому випадку, за переконанням Богданова, він може фізично не вижити.

Путін остаточно відмовився від ідеї переговорів

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також наголосив на тому, що очільник Кремля живе в іншій реальності, де йому звітує російський генштаб про взяття Куп'янська та от-от захоплення всієї Донеччини, хоча насправді таких успіхів його армія не має.

Зі слів Андрющенка, з двох варіантів (сідати за стіл переговорів чи оголошувати мобілізацію) він обере другий, бо хоче воювати далі і переговори вже точно відкинув. На його думку, мобілізація може розпочатися в Росії цієї осені, в інакшому випадку російський фронт почне різко сипатись.

Зі слів керівника Центру вивчення окупації, нинішня ситуація на полі бою, а також посилення ударів по Росії, взяття під вогневий контроль сухопутний коридор до Криму, який є ключовим логістичним шляхом російської армії, вперше з 2022 року дає реальний шанс для України завершити війну.