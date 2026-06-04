Плани окупантів поступово зводяться нанівець, однак протистояння на лінії фронту триває. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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Що відомо про ситуацію на основних напрямках лінії зіткнення?
- Сумський напрямок
Російські війська продовжували локальні штуромові дії на північ і північний схід від Сум, намагаючись створити буферну зону вздовж кордону. Водночас підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було.
- Харківський напрямок
На півночі Харківської області російські підрозділи продовжували обмежені атаки, однак без змін лінії фронту.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За даними українських військових, противник накопичує особовий склад і техніку поблизу Вовчанська, готуючись до активізації бойових дій улітку 2026 року. Наразі росіяни тестують українську оборону та шукають слабкі місця.
- Куп'янський напрямок
Російські війська здійснили спробу проникнення в районі Новоосинового на південний схід від Куп'янська. Українські сили виявили та завдали удару по групі окупантів.
- Борівський напрямок
Окупанти продовжували штурмові дії, однак просунутися не змогли. Українські підрозділи проводили контратаки на південь від Борової.
Також Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів біля окупованого Білолуцька на Луганщині.
- Лимансько-Слов'янський напрямок
Російські війська намагалися просунутися та розширити присутність у районі Лимана. Водночас українські сили провели низку контратак і зберегли контроль над низкою населених пунктів навколо міста.
Важливо! Аналітики зазначають, що російське командування фактично повторює невдалий сценарій 2022 року, намагаючись оточити Лиман і створити умови для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.
Попри підсилення угруповання, окупанти не досягли поставлених цілей і зазнають труднощів через нестачу сил та український опір.
- Костянтинівський напрямок
Російські війська продовжували атаки в районі Костянтинівки та Дружківки, але без успіху. Українські сили проводили контрнаступальні дії. Також повідомляється про воєнні злочини з боку Росії.
Зокрема, окупанти атакували гуманітарний евакуаційний автомобіль FPV-дроном та застосували боєприпас із білим фосфором поблизу Костянтинівки.
- Добропільський і Покровський напрямки
Противник продовжував локальні наступальні дії, однак просунутися не зміг.
- Новопавлівський та Олександрівський напрямки
Окупанти здійснювали обмежені атаки, однак українські підрозділи втримали позиції.
- Гуляйпільський напрямок
Російські війська проводили диверсійно-розвідувальні та інфільтраційні дії в районі Гуляйполя. Українські сили виявляли та знищували такі групи.
Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти ISW
- Оріхівський напрямок
У Запорізькій області противник також намагався проникати малими групами в районі Степногірська, однак українські військові завдали ударів по цих підрозділах.
Крім того, Сили оборони продовжували завдавати ударів по логістичних об'єктах окупантів. Серед уражених цілей – суховантаж у порту Бердянська та паливозаправник біля Приморська.
- Херсонський напрямок
Російські війська продовжували атаки в районі Антонівського мосту на схід від Херсона, але без будь-яких територіальних здобутків.
- Кримський напрямок
Українські сили продовжили серію ударів по військових об’єктах окупантів у Криму. Зокрема, було уражено радіотехнічну навігаційну систему РБСН-4Н на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки.
Які об'єкти стали мішенями СОУ в Росії?
Під прицілом українських бійців напередодні, 3 червня, опинилася Кронштадтська військово-морська база. Повідомлялося про влучання по ворожих об'єктах. Зокрема, палав корвет "Бойкий".
Прикметним ударом стала й атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі в день, коли в місті стартував міжнародний економічний форум.
Безпілотники вдарили й по важливому для воєнної машини країни-агресорки заводу "Прогрес" у Мічуринську. Влучання були й у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.