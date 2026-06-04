Близько 09:00 по Київській області знову почала ширитися повітряна тривога через загрозу ударних дронів.

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Що відомо про вибухи у Київській області?

О 09:22 Повітряні сили повідомили, що реактивні БпЛА рухаються в напрямку Києва з північного сходу.

О 09:24 у Київській ОВА попередили, що в регіоні зафіксовано рух ворожих безпілотників. По них працює ППО.

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– закликали в адміністрації.

Після 09:36 на Київщині почали давати відбій.

Нагадаємо, що уночі Київщина вже перебувала під атакою росіян. У Бориспільському районі окупанти вдарили по промисловому об'єкту. Поранення отримав водій бензовозу. Його госпіталізували до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба.

Де ще вночі були вибухи?

У ніч проти 4 червня Росія запустила по Україні "Іскандер-М" та 293 ударні дрони. Сили ППО знешкодили 264 ворожі безпілотники. Але, на жаль, не минулося без влучань. Прильот і падіння уламків зафіксовані на 23 локаціях.

На Одещині під ударом опинилася критична інфраструктура. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У Харкові ворожий БпЛА поцілив у дах багатоквартирного будинку в Слобідському районі. На місці удару зайнялася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

На Дніпропетровщині у Павлограді внаслідок обстрілу постраждали двоє людей – 45-річний чоловік та 75-річна жінка. Виникли пожежі у двох квартирах багатоквартирного житлового будинку.

На Синельниківщині під ворожим вогнем перебували Яворницька, Шахтарська та Миколаївська громади. Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватну оселю та об'єкти інфраструктури.

У Криворізькому районі противник атакував Кривий Ріг та Апостолівську громаду. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, які надзвичайники ліквідували.

На Нікопольщині російські війська завдавали ударів по місту Нікополь, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.