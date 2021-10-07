Глава столицы подчеркнул, что если следователи имеют конкретные доказательства преступлений, то должны доказывать это в суде. Сейчас же все выглядит как неудачная попытка пиара.
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Задал вопрос ребром
Кличко возмутило, что сейчас его команда должна работать в условиях постоянного давления. Об этом, по его словам, свидетельствуют постоянные обыски, которые не дают нормально функционировать коммунальным предприятиям.
Если ГБР – независимый правоохранительный орган, то странной выглядит очередная попытка через прессу распространять свои предположения и обвинения в адрес столичных властей. И это с формулировками "по предварительным оценкам", "может наносить ущерб". Вы говорите о каких-то убытках на 10 миллиардов?!
– эмоционально отреагировал на скандал Кличко.
Он подчеркнул, что такой орган, как ГБР, должен оперировать лишь доказательной базой, а не собственными предположениями. Поэтому если конкретные факты злоупотреблений городских властей есть, они должны быть обнародованы.
"Не занимайтесь пиаром и дезинформацией. Не дискредитируйте правоохранительный орган и не позволяйте использовать его в политических или в личных интересах!" – сказал мэр.
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Власть за войну с коррупцией
В то же время Кличко подчеркнул, что власти Киева максимально заинтересованы в борьбе с коррупционными преступлениями и их раскрытии. Доказательством этого является передача сотен материалов о нарушениях, которые выявили во время аудитов. Однако, никакой реакции на такие обращения КГГА от правоохранителей до сих пор нет.
Подытоживая, Кличко отметил, что считает действия ГБР продолжением давления и дискредитации его команды. Однако он выразил готовность сотрудничать с правоохранителями, если это будет конструктивно.
Суть конфликта
- Длительное время ГБР пыталось доказать, что чиновники КГГА на протяжении 2018 – 2020 годов якобы начисляли себе огромные надбавки к зарплате. Впрочем, найти доказательства этого правоохранители так и не смогли.
- Впоследствии Кличко инициировал масштабную антикоррупционную проверку киевских чиновников. Ее будет осуществлять независимая юридическая компания.
- Несмотря на это, массовые обыски на коммунальных предприятиях Киева продолжились. Так, 5 октября они состоялись на Киевтеплоэнерго, Киевводоканале и Киевзеленстрое.
- А уже 6 октября прокуратура нагрянула к коммунальным предприятиям по содержанию зеленых насаждений в Голосеевском и Святошинском районах.
- Кроме того, обыски провели в Голосеевском управлении образования.