Очільник столиці наголосив, що якщо слідчі мають конкретні докази злочинів, то повинні доводити це у суді. Наразі ж все виглядає як невдала спроба піару.

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Поставив питання руба

Кличка обурило, що наразі його команда має працювати в умовах постійного тиску. Про це, за його словами, свідчать постійні обшуки, які не дають нормально функціонувати комунальним підприємствам.

Якщо ДБР – неупереджений правоохоронний орган, то дивним виглядає чергове намагання через пресу розповсюджувати свої припущення і звинувачення на адресу столичної влади. І це з формулюваннями "за попередніми оцінками", "може завдавати збитків". Ви говорите про якісь збитки на 10 мільярдів?!

– емоційно відреагував на скандал Кличко.

Він підкреслив, що такий орган, як ДБР, має оперувати лише доказовою базою, а не власними припущеннями. Відтак, якщо конкретні факти зловживань міської влади є, вони мають бути оприлюднені.

"Не займайтесь піаром та дезінформацією. Не дискредитуйте правоохоронний орган і не дозволяйте використовувати його в політичних чи в особистих інтересах!" – сказав мер.

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Влада за війну з корупцією

Водночас Кличко наголосив, що влада Києва максимально зацікавлена у боротьбі з корупційними злочинами та їх розкритті. Доказом цього є передача сотень матеріалів про порушення, які виявили під час аудитів. Однак, жодної реакції на такі звернення КМДА від правоохоронців досі немає.

Підсумовуючи, Кличко зауважив, що вважає дії ДБР продовженням тиску та дискредитації його команди. Однак він висловив готовність співпрацювати з правоохоронцями, якщо це буде конструктивно.

Суть конфлікту