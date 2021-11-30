Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 30 ноября. Политик собирался воспользоваться услугами компании Austrian airlines и улететь в Вену, но этого не произошло.

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Вместо того чтобы предоставить сотрудникам аэропорта документы, как того требуют противоэпидемиологические правила и условия обслуживания пассажиров авиакомпанией, Ковальчук решил пролететь без прививки и маски.

Кричал о Конституции и правах

Судя по записи, которую, скорее всего, сделал сам депутат, на стойке регистрации политик набросился на сотрудниц "Борисполя" и отказывался надеть маску и показать COVID-сертификаты.

На возражения женщины и отказ в обслуживании Ковальчук реагировал цитатами номеров статей по Конституции и типичными антивакцинаторскими фразами о нарушении его прав.

Поскольку диалог с пассажиром был невозможен, к депутату подошел представитель Austrian airlines. Он попросил депутата покинуть аэропорт и попросил полицейского вывести Ковальчука за пределы здания.

Во время скандала депутат обещал судиться со всеми, кто отказал ему в полете. Впрочем, угрозы ни на кого не повлияли. Вследствие спора депутат остался ни с чем. Ему пришлось остаться в Украине.

Смотрите видео скандала, который устроил невакцинированный депутат Киевсовета Михаил Ковальчук: