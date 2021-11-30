Інцидент, за попередніми даними, стався вдень 30 листопада. Політик збирався скористатися послугами компанії Austrian airlines та полетіти до Відня, але цього не сталося.

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Замість того, щоб надати працівницям аеропорту документи, як того вимагають протиепідеміологічні правила та умови обслуговування пасажирів авіакомпанією, Ковальчук вирішив пролетіти без щеплення та маски.

Кричав про Конституцію та права

Судячи з запису, який, скоріш за все, зробив сам депутат, на стійці реєстрації політик накинувся на працівниць "Борисполя" та відмовлявся вдягнути маску і показати COVID-сертифікати.

На заперечення жінки та відмову в обслуговування Ковальчук реагував цитатами номерів статей з Конституції та типовими антивакцинаторськими фразами про порушення його прав.

Оскільки діалог з пасажиром був неможливий, до депутата підійшов представник Austrian airlines. Він попросив депутата покинути аеропорт та попросив поліцейського вивести Ковальчука за межі будівлі.

Під час скандалу депутат обіцяв позиватися на всіх, хто відмовив йому в польоті, до суду. Втім, погрози ні на кого не вплинули. Внаслідок суперечки депутат залишився ні з чим. Йому довелося залишитись в Україні.

Дивіться відео скандалу, який вчинив невакцинований депутат Київради Михайло Ковальчук: