Главные новости Киева за неделю: новый глава полиции, конфликт с "Ибисом" и дрифт Red Bull
Источник:24 канал
В Киеве Red Bull снимали рекламу на Софийской площади и повредили кирпич. В КГГА сообщили, что никто не разрешал устраивать дрифт. Владелец сети охотничьего оружия "Ибис" подрался с инспектором по парковке, а в полиции представили нового главу. Новости Киева за неделю 9 – 13 августа.
Самые важные новости Киева за неделю 9 – 13 августа:
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Скандальный дрифт на Софийской площади
Источник: фейсбук Игоря Шевченко
Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве состоялось так называемое дрифт-шоу. Машины летели в пешеходной зоне очень быстро, специальных ограждений не было. Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию, поскольку никто не давал соответствующих разрешений.
- Шоу оставило следы от шин в виде восьмерки в исторической зоне Киева. На уборку территории понадобился не один день.
- В этой гонке приняла участие рэпер Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но затем быстро удалила. Уже потом она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню Независимости.
- Компания Red Bull, которая была организатором дрифта, впоследствии извинилась и вызвала клининговую компанию.
Дрифт на Софийской площади: видео
Активисты "Киев, мой" рассказали как отмывают Софийскую площадь после дрифта Red Bull. Общественники утверждают, что делают это лучше, чем клининговая компания.
Так отмывают Софийскую площадь / Фото "Киев, мой"
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Конфликт "Ибиса" с инспекторами по парковке
Источник: Полиция Киева
Полиция открыла 2 уголовных дела по инциденту, который произошел 11 августа около магазина охотничьего оружия "Ибис" на бульваре Леси Украинки в Киеве. Директору этой сети не понравилось, что инспектор по парковке хотел убрать "частные" антипаркировочные столбики.
Инспектор по парковке вызвал спецтехнику, чтобы демонтировать столбики, но на него набросился сам Ромас Грунскис и охранники магазина и кулинарного дома, который также принадлежит бизнесмену. Обе стороны конфликта использовали газовые баллончики и обвиняют "оппонента" в применении силы.
Нападение на инспектора по парковке: видео
- Виталий Кличко прокомментировал этот конфликт. Мэр отметил, что на сеть "Ибис" уже собралось немало жалоб, но теперь они "перешли все границы".
- В "Ибисе" заявили, что имеют разрешение на парковку, а их директор – жертва нападения.
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Ивана Выговского назначили новым главой Нацполиции Киева
Источник: 24 канал
Ивана Выговского назначили новым главой Национальной полиции Киева. Перед этим удовлетворили рапорт об отставке главы полиции Киева Андрея Крищенко, занимавшего должность более 5 лет.
Отвечая на вопрос, что может сказать о назначении нового главы Киевской полиции Андрей Крищенко заверил, что ему особенно не приходилось с ним общаться.
- Полковник Иван Выговский возглавлял полицию Полтавской области. Еще в 2016 году он занимал должность руководителя обычного районного отдела полиции в Очакове.
- Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.
Иван Выговский / Фото Нацполиции
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В Киеве девушка загорала в одних стрингах возле церкви
Источник: Телеграм-канал "Киев без цензуры"
Людей удивило и возмутило такое поведение этой особы. Ее заметили на улице Маршала Конева, возле Спасо-Преображенского собора. "Барышня в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", иронизируют в сообществе.
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