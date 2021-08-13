Самые важные новости Киева за неделю 9 – 13 августа:

Есть такой скандал "Новая почта отказалась компенсировать 4 тысячи долларов за потерянную посылку: объясняем почему

Скандальный дрифт на Софийской площади

Источник: фейсбук Игоря Шевченко

Утром 10 августа на Софийской площади в Киеве состоялось так называемое дрифт-шоу. Машины летели в пешеходной зоне очень быстро, специальных ограждений не было. Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию, поскольку никто не давал соответствующих разрешений.

Шоу оставило следы от шин в виде восьмерки в исторической зоне Киева. На уборку территории понадобился не один день.

В этой гонке приняла участие рэпер Alyona Alyona, которая опубликовала видео с шоу, но затем быстро удалила. Уже потом она рассказала, что ее якобы заверили о разрешении. Ролик, по ее словам, снимался ко Дню Независимости.

Компания Red Bull, которая была организатором дрифта, впоследствии извинилась и вызвала клининговую компанию.

Дрифт на Софийской площади: видео

Активисты "Киев, мой" рассказали как отмывают Софийскую площадь после дрифта Red Bull. Общественники утверждают, что делают это лучше, чем клининговая компания.

Так отмывают Софийскую площадь / Фото "Киев, мой"

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Конфликт "Ибиса" с инспекторами по парковке

Источник: Полиция Киева

Полиция открыла 2 уголовных дела по инциденту, который произошел 11 августа около магазина охотничьего оружия "Ибис" на бульваре Леси Украинки в Киеве. Директору этой сети не понравилось, что инспектор по парковке хотел убрать "частные" антипаркировочные столбики.

Инспектор по парковке вызвал спецтехнику, чтобы демонтировать столбики, но на него набросился сам Ромас Грунскис и охранники магазина и кулинарного дома, который также принадлежит бизнесмену. Обе стороны конфликта использовали газовые баллончики и обвиняют "оппонента" в применении силы.

Нападение на инспектора по парковке: видео

Виталий Кличко прокомментировал этот конфликт. Мэр отметил, что на сеть "Ибис" уже собралось немало жалоб, но теперь они "перешли все границы".

В "Ибисе" заявили, что имеют разрешение на парковку, а их директор – жертва нападения.

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Ивана Выговского назначили новым главой Нацполиции Киева

Источник: 24 канал

Ивана Выговского назначили новым главой Национальной полиции Киева. Перед этим удовлетворили рапорт об отставке главы полиции Киева Андрея Крищенко, занимавшего должность более 5 лет.

Отвечая на вопрос, что может сказать о назначении нового главы Киевской полиции Андрей Крищенко заверил, что ему особенно не приходилось с ним общаться.

Полковник Иван Выговский возглавлял полицию Полтавской области. Еще в 2016 году он занимал должность руководителя обычного районного отдела полиции в Очакове.

Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

Иван Выговский / Фото Нацполиции

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В Киеве девушка загорала в одних стрингах возле церкви

Источник: Телеграм-канал "Киев без цензуры"

Людей удивило и возмутило такое поведение этой особы. Ее заметили на улице Маршала Конева, возле Спасо-Преображенского собора. "Барышня в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан", иронизируют в сообществе.

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