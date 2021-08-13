Найважливіші новини Києва за тиждень 9–13 серпня:

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Скандальний дрифт на Софійській площі

Джерело: фейсбук Ігоря Шевченка

Зранку 10 серпня на Софійській площі у Києві відбулось так зване дрифт-шоу. Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було. Київська міська державна адміністрація звернулась до поліції, оскільки ніхто не давав відповідних дозволів.

Шоу залишило сліди від шин у вигляді вісімки в історичній зоні Києва. На прибирання території знадобився не один день.

У цих перегонах взяла участь реперка Alyona Alyona, яка опублікувала відео з шоу, але потім швидко видалила. Вже згодом вона розповіла, що її нібито запевнили про дозвіл. Ролик, за її словами, знімався до Дня незалежності.

Компанія Red Bull, яка була організатором дрифту, згодом вибачилася та викликала клінінгову компанію.

Дрифт на Софійській площі: відео

Активісти "Києве, мий" розповіли як відмивають Софійську площу після дрифту Red Bull. Громадські діячі стверджують, що роблять це краще, ніж клінінгова компанія.

Так відмивають Софійську площу / Фото "Києве, мий"

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Конфлікт "Ібісу" з інспекторами з паркування

Джерело: Поліція Києва

Поліція відкрила 2 кримінальні справи щодо інциденту, який трапився 11 серпня біля магазину мисливської зброї "Ібіс" на бульварі Лесі Українки у Києві. Директору цієї мережі не сподобалось, що інспектор з паркування хотів прибрати "приватні" антипаркувальні стовпчики.

Інспектор з паркування викликав спецтехніку, аби демонтувати стовпчики, але на нього накинувся сам Ромас Грунскіс та охоронці магазину й кулінарного дому, який також належить бізнесменові. Обидві сторони конфлікту використали газові балончики й звинувачують "опонента" у застосуванні сили.

Напад на інспектора з паркування: відео

Віталій Кличко прокоментував цей конфлікт. Мер зазначив, що на мережу "Ібіс" вже зібралось чимало скарг, але тепер вони "перейшло всі межі".

В "Ібісі" заявили, що мають дозвіл на паркування, а їх директор – жертва нападу.

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Івана Вигівського призначили новим головою Нацполіції Києва

Джерело: 24 канал

Івана Вигівського призначили новим головою Національної поліції Києва. Перед цим задовольнили рапорт про відставку глави поліції Києва Андрія Крищенка, який обіймав посаду понад 5 років.

Відповідаючи на питання, що може сказати про призначення нового очільника Київської поліції, Андрій Крищенко запевнив, що йому особливо не доводилось з ним спілкуватись.

Полковник Іван Вигівський очолював поліцію Полтавської області. Ще у 2016 році він обіймав посаду керівника звичайного районного відділу поліції в Очакові.

Теперішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що від нового глави поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення громадської безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Іван Вигівський / Фото Нацполіції

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У Києві дівчина засмагала в одних стрінгах біля церкви

Джерело: Телеграм-канал "Київ без цензури"

Людей здивувала й обурила така поведінка цієї особи. Її помітили на вулиці Маршала Конєва, 3а біля Спасо-Преображенського собору. "Панянка в самих стрінгах ловить вітамін D та погляди прихожан", іронізують у спільноті.

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