Найважливіші новини Києва за тиждень 9–13 серпня:
Є такий скандал "Нова пошта" відмовилась компенсувати 4 тисячі доларів за втрачену посилку: пояснюємо чому
Скандальний дрифт на Софійській площі
Джерело: фейсбук Ігоря Шевченка
Зранку 10 серпня на Софійській площі у Києві відбулось так зване дрифт-шоу. Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було. Київська міська державна адміністрація звернулась до поліції, оскільки ніхто не давав відповідних дозволів.
- Шоу залишило сліди від шин у вигляді вісімки в історичній зоні Києва. На прибирання території знадобився не один день.
- У цих перегонах взяла участь реперка Alyona Alyona, яка опублікувала відео з шоу, але потім швидко видалила. Вже згодом вона розповіла, що її нібито запевнили про дозвіл. Ролик, за її словами, знімався до Дня незалежності.
- Компанія Red Bull, яка була організатором дрифту, згодом вибачилася та викликала клінінгову компанію.
Дрифт на Софійській площі: відео
Активісти "Києве, мий" розповіли як відмивають Софійську площу після дрифту Red Bull. Громадські діячі стверджують, що роблять це краще, ніж клінінгова компанія.
Так відмивають Софійську площу / Фото "Києве, мий"
До теми Скандальний дрифт Red Bull: у КМДА порахували скільки метрів вже відмили
Конфлікт "Ібісу" з інспекторами з паркування
Джерело: Поліція Києва
Поліція відкрила 2 кримінальні справи щодо інциденту, який трапився 11 серпня біля магазину мисливської зброї "Ібіс" на бульварі Лесі Українки у Києві. Директору цієї мережі не сподобалось, що інспектор з паркування хотів прибрати "приватні" антипаркувальні стовпчики.
Інспектор з паркування викликав спецтехніку, аби демонтувати стовпчики, але на нього накинувся сам Ромас Грунскіс та охоронці магазину й кулінарного дому, який також належить бізнесменові. Обидві сторони конфлікту використали газові балончики й звинувачують "опонента" у застосуванні сили.
Напад на інспектора з паркування: відео
- Віталій Кличко прокоментував цей конфлікт. Мер зазначив, що на мережу "Ібіс" вже зібралось чимало скарг, але тепер вони "перейшло всі межі".
- В "Ібісі" заявили, що мають дозвіл на паркування, а їх директор – жертва нападу.
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Івана Вигівського призначили новим головою Нацполіції Києва
Джерело: 24 канал
Івана Вигівського призначили новим головою Національної поліції Києва. Перед цим задовольнили рапорт про відставку глави поліції Києва Андрія Крищенка, який обіймав посаду понад 5 років.
Відповідаючи на питання, що може сказати про призначення нового очільника Київської поліції, Андрій Крищенко запевнив, що йому особливо не доводилось з ним спілкуватись.
- Полковник Іван Вигівський очолював поліцію Полтавської області. Ще у 2016 році він обіймав посаду керівника звичайного районного відділу поліції в Очакові.
- Теперішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що від нового глави поліції Києва очікує посилення уваги на забезпечення громадської безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України.
Іван Вигівський / Фото Нацполіції
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У Києві дівчина засмагала в одних стрінгах біля церкви
Джерело: Телеграм-канал "Київ без цензури"
Людей здивувала й обурила така поведінка цієї особи. Її помітили на вулиці Маршала Конєва, 3а біля Спасо-Преображенського собору. "Панянка в самих стрінгах ловить вітамін D та погляди прихожан", іронізують у спільноті.
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