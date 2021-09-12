Пьяный водитель в Киеве врезался в патрульную машину: ранены полицейские
Источник:телеграм патрульной полиции Киева
В Киеве произошла авария – водитель Audi нанес удар по служебной машине полиции. В результате столкновения пострадали сотрудники полиции, которые ехали в авто.
Водитель Audi был пьян. Инцидент произошел ориентировочно в 4 утра 12 сентября на бульваре Леси Украинки.
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Во время аварии в Киеве пострадали патрульные: предполагаемый виновник был пьян
В полиции рассказали, что патрульные остановились на светофоре. Ожидая зеленого сигнала, ощутили мощный удар в заднюю часть служебной Toyota.
Инспекторов, находившихся в автомобиле, госпитализировали медики,
– рассказали полицейские.
Сейчас детальной информации об их состоянии в полиции не опубликовали. Однако рассказали, что водитель Аudi имел признаки алкогольного опьянения.
"Результат освидетельствования прибором Драгер положительный – 2,67 промилле, что более чем в 13 раз превышает разрешенный уровень", – отметили патрульные.
Они составили на мужчину протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Если вину докажут, то мужчине грозит до 17 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.
Для дальнейшей квалификации действий водителя Audi, патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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