Под Киевом легковушка влетела в грузовик: погиб ребенок
Источник:Полиция Киевской области
Смертельная автрокатастрофа произошла 15 января в Вышгородском районе Киевской области. Легковушка Honda влетела в грузовик "МАЗ". В больнице скончалась 11-летняя пассажирка легкового автомобиля.
Трагическое столкновение произошло возле села Хотяновка около 17:45. Легковой автомобиль, по информации полиции, не предоставил преимущество движения грузовику.
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За рулем легковушки был врач
За рулем Honda был 66-летний врач. Он осуществлял выезд на главную дорогу из коттеджного городка "Межречье". "МАЗ" двигался со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка.
В автотехнике пострадал водитель и его 11-летняя дочь. Пострадавших доставили в больницу. Однако ребенку спасти жизнь не удалось. Невредимыми остались водитель фуры и 28-летняя мать девочки.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. Уже после этого ДТП предоставят правовую квалификацию.
Легковушка столкнулась с грузовиком на Киевщине / Фото Нацполиции
Водитель грузовика не пострадал / Фото Нацполиции
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Последние масштабные ДТП в Украине:
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