Подпольный приют: на Киевщине женщина держала в квартире 41 собаку и 28 кошек
Источник:Нацполиция
В городе Васильков Киевской области женщина нелегально держала в квартире 69 животных. Из-за жалоб соседей, 3 сентября полиция приехала на обыск и изъяла десятки собак и кошек.
Животные содержались в квартире без надлежащих условий. Правоохранители забрали женщину в участок.
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Полиция разоблачила подпольный приют для животных
В полиции рассказали, что к ним обратились жители многоэтажки. Они жаловались, что в соседней квартире в антисанитарных условиях находится много животных.
В частности речь шла о собаках и кошках. Люди рассказали, что животные причиняют значительные неудобства жителям дома. Именно поэтому полиция Киевщины провела санкционированный обыск.
46-летняя жительница Василькова длительное время содержала в своей квартире десятки собак и кошек без надлежащих условий,
– рассказали в полиции.
Правоохранители предположили, что некоторых из животных она брала на содержание за деньги. В 14 часов 3 сентября полицейские сообщили, что обследовали 1 комнату и изъяли 41 собаку и 28 кошек.
Полиция разоблачила нелегальный приют с животными
В полиции также пояснили, что:
- вместе с работниками отдела службы защиты и лечения животных КП УЖКХ "Ирпень" часть животных изъяли и направили в ветлечебницу для установления состояния здоровья;
- предварительно известно, что в квартире было 50 животных;
- хозяйку квартиры доставили в отдел полиции.
Кстати, правоохранители уже открыли дело по факту жестокого обращения с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного.
Полиция разоблачила нелегальный приют для животных в Василькове: смотрите видео
Обратите внимание! В начале августа Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий издеваться над животными. Документ предусматривает наказание за содержание диких животных в определенных заведениях.
Последние инциденты с животными: кратко
- 11 августа в Черновицкой области неадекватные ребята издевались над лисенком и сняли это на видео. Кадрами поделились в сториз в инстаграме. Полиция заметила видео, информацию о происшествии сразу зарегистрировали в системе единого учета НПУ и начали выяснять обстоятельства инцидента.
- В конце августа из окна Харьковского дома выбрасывали щенков. В сети сообщили, что таким образом травмировали 5 животных, которые умерли сразу.
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