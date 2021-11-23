После первого снега: в Киеве и области предупредили о гололедице

В Киеве вечером 23 ноября граждане стали свидетелями первого снегопада предстоящей зимы. На фоне этого синоптики спрогнозировали гололедицу на дорогах столицы в следующие сутки.

Сотрудники КК "Киевавтодор" еще до начала первого снега начали обрабатывать пути противогололедными средствами. Следовательно, на улицах города и области работали 173 единицы техники.

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По информации Укргидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности),

– сообщили в ГСЧС.

В то же время спасатели предупредили, что осложненные погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках. Киевлян призвали следовать советам во время гололеда:

придерживаться дистанции между автомобилями;

соблюдать скоростной режим;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

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Снег в Украине: что известно

В Карпатах 20 ноября наблюдали настоящую зиму – на вершине Поп Иван выпал метр снега. Видимость составляла всего 50 метров, в то же время там температура опустилась до -5 градусов.

Днем ранее, 19 ноября, горные трассы в Закарпатской области замело так, что сотрудникам ГСЧС пришлось расчищать дороги и обрабатывать их специальными средствами от гололеда.

Текст публикации ГСЧС:

Внимание! Предупреждение о гололедице

По информации Укргидрометцентра, ночью и утром 24 ноября в Киеве и Киевской области на дорогах гололедица (І уровень опасности).

Погоде условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Придерживайтесь рекомендаций:

выдерживайте дистанцию между автомобилями;

придерживайтесь скоростного режима;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость.