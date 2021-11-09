Сделал сальто и разбил шесть машин: водитель такси Bolt устроил масштабное ДТП в Киеве

В Киеве на проспекте Николая Бажана водитель такси Bolt спровоцировал крайне опасную и масштабную аварию. Она произошла днем 9 ноября.

В результате инцидента существенные повреждения получили шесть автомобилей и машина нарушителя. Головокружительную автокатастрофу возле станции метро "Харьковская" и ее последствия сняли свидетели.

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Водитель такси ехал на бешеной скорости и в какой-то момент не справился с управлением.

Он совершил опрокидывание и задел две машины.

После этого его машина вылетела на стоянку, где вдребезги разбила еще четыре автомобиля.

В конце концов авто таксиста остановилось вверх ногами.

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К счастью, в результате аварии никто не погиб. На место происшествия для расследования прибыла полиция, два экипажа ГСЧС и скорая помощь.

По предварительной информации, за рулем такси якобы был иностранец, который не понимал ни украинского, ни английского. Он спровоцировал аварийную ситуацию, когда решил резко перестроиться из левого в правый ряд. Как пишет телеграм-канал "Типичный Киев", мужчина мчался на скорости более 100 километров в час и постоянно маневрировал между рядами.

В Киеве водитель такси Bolt устроил страшную автокатастрофу / Фото "Типичного Киева", dtp.kiev.ua

Еще одна резонасная авария с такси

Киевлянин Влад Блецко попал в аварию якобы по вине нетрезвого водителя службы такси Uklon. Машина на полном ходу врезалась в столб, но парню чудом удалось уцелеть. Впрочем, во время удара у него разбился ноутбук за 96 000 гривен. Однако ни компания, ни таксист до сих пор не понесли ответственность за инцидент и не компенсировали убытки пострадавшему.

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