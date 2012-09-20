На заседании будут рассматривать исключительно хозяйственные вопросы, отметила Герега.

"30 депутатов Киевсовета баллотируются в парламент, и соответственно некоторые из них имеют соблазн использовать местный совет для предвыборного пиара. Но, поверьте, этого я не дам сделать", - пообещала она.

В повестку дня Киевсовета не включили вопросы, которые не прошли регламентную процедуру, в частности, проекты решений о языках.

Регионал Омельяненко говорит, что сейчас никто не собирается лоббировать статус русского языка, это выдумки СМИ.

"Что кто-то собирается лоббировать статус регионального языка русскому языку в Киеве - такого на сегодня нет", - заявил глава фракции Партии регионов Алексей Омельяненко.

Он добавил, что такие слухи - это политическая технология оппозиции.

"Я уже объяснял СМИ, это исключительно политическая технология оппозиции: сначала они распространяли слухи, а потом с ними успешно боролись", - сказал депутат.

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на Омельяненко, что до 15 сентября в Киевсовет на рассмотрение будет внесен проект документа о реализации в столице положений языкового закона.

К слову, под Киевским горсоветом собрались активисты, выступающие против введения двуязычия в столице.