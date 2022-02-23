Златкин рассказал, что шел на Оболони в круглосуточную аптеку, купил лекарства, замерз и вызвал такси. Когда автомобиль приехал, Тимофей сел рядом с водителем.

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Привез "клиента"

Человек смотрел в телефон и сидел в интернете. Они ехали несколько минут. Впоследствии водитель кому-то позвонил по телефону и сказал: "Ты на месте? Один? Я сейчас подъеду, выйдите, пожалуйста".

Его не насторожил звонок. Он продолжал наблюдать ситуацию на оккупированных территориях.

"В итоге что-то мы долго едем и как-то не так! И тут останавливаемся, вижу вообще не мой двор. Хотел уже быкануть на водителя, тут со стороны его подходят двое, он им окошко опускает, говорит: "Вот клиент, – оборачивается ко мне, – что сепарок, выходи, приехали…", – написал Тимофей.

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Смеялись как взбалмошные

Златкин отметил, что уже готов был обороняться, но понял, что его не планируют грабить. Когда он осмотрел территорию, то понял, что находится возле райотдела полиции. Правоохранители попросили показать документы.

"Выяснили отношения мы очень быстро, через минуту где-то. Потом ржали, как взбалмошные. Короче, таксист когда-то в разведке служил, навыки остались, а тут обстановка в стране напряженная и еще какой-то мужик садится к нему в машину и читает сводки апалчения, новасти навароссии и другие сепарские паблики", – объяснил волонтер.

Таксист все сделал правильно

Тимофей рассказал, что водитель изрядно удивился, потому что он думал, что точно везет сепаратиста к своим друзьям-охранникам. Таксиста зовут Костя.

Костя оказался великолепным чуваком, я вам докладываю. Правда, селфиться отказался. Но я его все равно прославлю здесь,

– сказал Тимофей.

Мужчина отметил, что это хоть и смешно, но тепло греет душу, потому что даже таксист бдит обороноспособность и территориальную целостность. Волонтер написал, что таксист сделал все правильно.

Текст публикации фейсбук-страницы Тимофея Златкина

Пришлось ночью топать далеко по Оболони в круглосуточную аптеку, замерз, купил лекарство, вызвал такси. Приехал Пежо, сажусь рядом с водителем, домой минут семь ехать, втыкаюсь в телефон.

Водитель молчит, потом кого-то набирает "ты на месте? один? я сейчас подъеду, выйдите, пожалуйста". Ну, думаю мало с кем у него потом встреча, едем словно в мою сторону по Сталинграда, втыкаю дальше в телефон, читаю что там на Донбассе…

В конце концов – хоба, мы долго едем и как-то не так! И здесь останавливаемся, вижу вообще не мой двор. Хотел уже быкануть на водителя, тут со стороны его подходят двое, он им окошко опускает, говорит: "Вот клиент, – оборачивается ко мне, – что сепарок, выходе приехали"...