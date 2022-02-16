Dronarium запустили в воздух дрон с объявлением о продаже гаража в Соломенском районе. Номер, оставленный шутниками, принадлежит российскому посольству, которое располагается как раз на Соломенке.

Фото В Reuters объяснили, как гимн СССР попал в их трансляцию с Майдана Незалежности

Дрон с объявлением на Майдане: смотрите видео

Стрим выключили

Камеру журналисты Reuters установили на балконе гостиницы "Украина". После инцидента они выключили стрим. Антон Кушнир из Лаборатории цифровой безопасности оценил шутку компании.

Не знаю, кто это сделал, но эти люди просто гениальны! Лучшие кризисные коммуникации ever!,

– написал он.

Что говорят шутники

В комментарии для "Громадського радіо" владелец компании Dronarium Украина Руслан Беляев рассказал, что российские СМИ написали, что во время трансляции кто-то включил гимн СССР. Они считают, что это, мол, означает, что оккупация все-таки была.

"А мы что, хуже или что? Стрим еще был, Reuters был и появились ребята, которые попросили продать гараж, оставили контактный номер. Мы им помогли, с удовольствием. Я думаю, все получилось", – отметил Беляев.

Дрон запустила компания Dronarium / Фото с телеграм-канала "Обозревателя"

Реакция посольства России

Российское посольство начало получать звонки по продаже гаража. Они возмущались и уверяли, что ничего не продают.

Российское посольство получает звонки: смотрите видео

Трансляция Reuters: что известно

В соцсетях люди возмутились трансляции Reuters и называли ее неуместной. Они обвинили британское издание в цинизме, поскольку те делали стрим в возможный день нападения России на Украину. Кроме того, во время трансляции пользователи услышали гимн России и СССР. В Reuters отрицают свою причастность к этому.