Dronarium запустили у повітря дрон з оголошенням про продаж гаражу в Солом'янськиу районі. Номер, який залишили жартівники, належить російському посольству, яке розташовується якраз на Солом'янці.

Фото У Reuters пояснили, як гімн СРСР потрапив у їхню трансляцію з Майдану Незалежності

Дрон з оголошенням на Майдані: дивіться відео

Стрім вимкнули

Камеру журналісти Reuters встановили на балконі готелю "Україна". Після інциденту вони вимкнули стрім. Антон Кушнір з Лабораторії цифрової безпеки оцінив жарт компанії.

Не знаю, хто це зробив, але ці люди просто геніальні! Найкращі кризові комунікації ever!,

– написав він.

Що кажуть жартівники

У коментарі для "Громадського радіо" власник компанії Dronarium Україна Руслан Беляєв розповів, що російські ЗМІ написали, що під час трансляції хтось ввімкнув гімн СРСР. Вони вважають, що це, мовляв, означає, що окупація таки була.

"А ми що, гірші чи що? Стрім ще був, Reuters був і з’явились хлопці, які попросили продати гараж, залишили контактний номер. Ми їм допомогли, із задоволенням. Я думаю, все вийшло", – зазначив Беляев.



Дрон запустила компанія Dronarium / Фото з телеграм-каналу "Обозревателя"

Реакція посольства Росії

Російське посольство почало отримувати дзвінки щодо продажу гаража. Вони обурювались і запевняли, що нічого не продають.

Російське посольство отримує дзвінки: дивіться відео

Трансляція Reuters: що відомо

У соцмережах люди обурились трансляцією Reuters і називали її недоречною. Вони звинуватили британське видання у цинізмі, оскільки ті робили стрім у можливий день нападу Росії на Україну. Крім цього, під час трансляції користувачі почули гімн Росії та СРСР. У Reuters заперечують свою причетність до цього.