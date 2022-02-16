Пояснення цього з'явилось від продюсера "TV Reuters" в Україні Сергія Каразія. За його словами, контролювати звуки на фоні під час включення не можуть.
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Камера встановлена на балконі готелю Україна і працює в автоматичному режимі. За те, що відбувається в кадрі, ми не можемо нести відповідальність. Якщо в кадрі трапиться ДТП, то це не наша провина,
– заявив Каразій.
Він наголосив, що також не можуть контролювати звуки великого міста.
В людей різні смаки
Продюсер припустив, що на сусідньому балконі міг грати навіть російський гімн.
Не виключаю що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки,
– сказав він.
Що відомо про напад Росії, який досі не відбувся
- Західна преса, посилаючись на джерела американської розвідки писала, що Росія має напасти на Україну саме 16 лютого. При цьому називали навіть конкретний час – 3.00 голина ночі. Коли цього не сталося, то писали, що напад все ж може статися у будь-який момент.
- Попри заяви Росії про те, що війська вона нібито забирає, на Заході у таке не вірять. Наприклад, у НАТО та Великій Британії заявляли, що ознак деескалації немає.
- У Держдепі США навіть припускали, що Росія може залишити свої війська біля кордонів України на тривалий час. Так вона зберігатиме важіль для своїх вимог.
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