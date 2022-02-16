Объяснение этому появилось от продюсера "TV Reuters" в Украине Сергея Каразия. По его словам, контролировать звуки на фоне во время включения не могут.

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Камера установлена ​​на балконе гостиницы Украина и работает в автоматическом режиме. За происходящее в кадре мы не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина,

– заявил Каразий.

Он подчеркнул, что так же не могут контролировать звуки большого города.

У людей разные вкусы

Продюсер предположил, что на соседнем балконе мог играть даже русский гимн.

Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы,

– сказал он.

Что известно о нападении России, которое так до сих пор не произошло

Западная пресса, ссылаясь на источники американской разведки, писала, что Россия должна напасть на Украину именно 16 февраля. При этом называли даже конкретное время – 3:00 часа ночи. Когда этого не произошло, то написали, что нападение все же может произойти в любой момент.

Несмотря на заявления России о том, что войска она якобы отзывает, на Западе в это не верят. К примеру, в НАТО и Великобритании заявляли, что признаков деэскалации нет.

В Госдепе США даже предполагали, что Россия может оставить свои войска возле границ Украины на длительное время. Так она сохранит рычаг для своих требований.

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