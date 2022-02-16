Объяснение этому появилось от продюсера "TV Reuters" в Украине Сергея Каразия. По его словам, контролировать звуки на фоне во время включения не могут.
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Камера установлена на балконе гостиницы Украина и работает в автоматическом режиме. За происходящее в кадре мы не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина,
– заявил Каразий.
Он подчеркнул, что так же не могут контролировать звуки большого города.
У людей разные вкусы
Продюсер предположил, что на соседнем балконе мог играть даже русский гимн.
Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы,
– сказал он.
Что известно о нападении России, которое так до сих пор не произошло
- Западная пресса, ссылаясь на источники американской разведки, писала, что Россия должна напасть на Украину именно 16 февраля. При этом называли даже конкретное время – 3:00 часа ночи. Когда этого не произошло, то написали, что нападение все же может произойти в любой момент.
- Несмотря на заявления России о том, что войска она якобы отзывает, на Западе в это не верят. К примеру, в НАТО и Великобритании заявляли, что признаков деэскалации нет.
- В Госдепе США даже предполагали, что Россия может оставить свои войска возле границ Украины на длительное время. Так она сохранит рычаг для своих требований.
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