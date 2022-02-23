Златкін розповів, що йшов на Оболоні у цілодобову аптеку, купив ліки, змерз та викликав таксі. Коли автомобіль приїхав, то Тимофій сів поруч з водієм.

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Привіз "клієнта"

Чоловік дивився у телефон та сидів в інтернеті. Вони їхали кілька хвилин. Згодом водій комусь зателефонував і сказав: "Ти на місці? Один? Я зараз під'їду, вийдіть, будь ласка".

Його не насторожив дзвінок. Він продовжував спостерігати за ситуацією на окупованих територіях.

"Врешті щось ми довго їдемо і якось не так! І тут зупиняємося, бачу взагалі не мій двір. Хотів вже биканути на водія, аж тут з боку нього підходять двоє, він їм віконце опускає, каже: "Ось клієнт, – повертається до мене, – шо сєпарок, виході, прієхалі…", – написав Тимофій.

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Сміялись наче навіжені

Златкін зазначив, що вже був готовий оборонятися, але зрозумів, що його не планують грабувати. Коли він роздивився територію, то зрозумів, що перебуває біля райвідділку поліції. Правоохоронці попросили його показати документи.

"З'ясували стосунки ми дуже швидко, за хвилину десь. Потім ржали, як навіжені. Короче, таксист колись в розвідці служив, навички залишилися, а тут обстановка в країні напружена і ще якийсь мужик сідає до нього в машину та читає сводкі апалчєнія, новасті наваросії та інші сєпарські пабліки", – пояснив волонтер.

Таксист все зробив правильно

Тимофій розповів, що водій неабияк здивувався, бо він думав, що точно везе сепаратиста до своїх друзів-правоохоронців. Таксиста звати Костя.

Костя виявився прекрасним чуваком, я вам доповідаю. Правда селфитись відмовився. Але я його все одно прославлю тут,

– сказав Тимофій.

Чоловік зазначив, що це хоч і смішно, але тепло гріє душу, бо навіть таксист пильнує обороноздатність і територіальну цілісність. Волонтер написав, що таксист все зробив правильно.

Текст публікації фейсбук-сторінки Тимофія Златкіна

Довелося вночі топати далеченько по Оболоні в цілодобову аптеку, змерз, купив ліки, викликав таксі. Приїхав Пежо, сідаю поряд з водієм, додому хвилин сім їхати, втикаю в телефон.

Водій мовчить, потім когось набирає "ти на місці? один? я зараз під'їду, вийдіть будь ласка". Ну, думаю мало з ким в нього потім зустріч, їдемо наче в мій бік по Сталінграда, втикаю далі в телефон, читаю шо там на Донбасі…

Врешті решт – хоба, щось ми довго їдемо і якось не так! І тут зупиняємося, бачу взагалі не мій двір. Хотів вже биканути на водія, аж тут з боку нього підходять двоє , він їм віконце опускає, каже: "Ось клієнт, – повертається до мене, – шо сєпарок, виході прієхалі"...