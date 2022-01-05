Сердце остановилось от страха: в Киеве в приюте от салютов умер пес Гуффи

В Киеве из-за новогодних фейерверков умерла собака Гуффи. Она жила в приюте для животных и больше всего боялась громких звуков.

О трагическом случае сообщили в благотворительной организации по защите животных "Плюшка". Собака была очень молодой и этот Новый год был для нее первый.

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Собака очень боялась громких звуков

Волонтеры говорят, что забрали песика из глухого села, подлечили и активно искали ему хозяев.

Гуффи боялся громких звуков и когда начался весь этот ад, его сердце не выдержало, он метался от страха и внезапно рухнул мертво,

– рассказали зоозащитники.

Фейерверков испугались и другие четвероногие питомцы: некоторые из них забились в конуры и до сих пор не хотят выходить. Собака по кличке Брынза за новогоднюю ночь, говорят в организации, просто "поседела", так что вся ее социализация, которую проводили, пропала зря.

Зоозащитники говорят, что таких случаев много

Активисты говорят, что похожих случаев очень много. Жизнь животного отдают лишь за минуту человеческой сомнительной радости.

А сколько еще животных погибло за новогоднюю ночь? Выскакивали от страха под машины, падали с высоты, от страха прятались в таких местах, откуда не смогли,

– добавили в организации.

Президента просят запретить фейерверки

Официально в столице Украины фейерверки – запрещены.

Из-за опасных случаев с фейерверками президента Украины просят запретить использование пиротехнических средств. Такую петицию уже зарегистрировали. За нарушение предлагают ввести штраф до 15 тысяч гривен.

Недавно В Кривом Роге мужчина в новогоднюю ночь вылез на елку, но слезть не мог

Опасные случаи связаны с фейерверками:

Текст публикации организации "Плюшка":

Весело ли было пускать салюты и петарды? А Гуффи не весело, его больше нет.

Не пережил салюты, не пережил новогоднюю ночь. Это был его первый Новый год, мы забрали собаку из глухого села, вылечили, искали семью. Гуффи боялся громких звуков и когда начался весь этот ад, его сердце не выдержало, он метался от страха и внезапно рухнул мертво.

Все собаки испугались, забились в будки, кто куда, многие до сих пор не хотят выходить...



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