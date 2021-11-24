На Столичном шоссе произошла масштабная авария с такси, легковушками и авто полиции

В Киеве на Столичном шоссе случилась двойная авария с четырьмя авто. Очевидцы сняли ее вечером 23 ноября.

Вероятно, аварии способствовало ухудшения погодных условий, ведь в столице как раз выпал снег и образовался гололед.

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Таксист на Hyundai разворачивался в разрешенном месте и уже почти завершил маневр, когда в него вдруг врезался Ford. На место аварии прибыли полицейские и встали на разворот. Однако они даже не успели сдвинуться с места, поскольку в авто экипажа патрульных въехала попутная машина.

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На проспекте Победы в Киеве 8 ноября произошел подобный инцидент. Там пьяный злоумышленник сбил полицейского, который оформлял другую аварию. Он прижал милиционера к авто, которое стояло.

Мужчина скрылся с места происшествия и попал в руки правоохранителей лишь через несколько часов – его поймали возле собственного дома.

Впоследствии горе-водителю объявили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Текст публикации Magnolia TV:

Досталось даже копам. На Столичном шоссе в Киеве произошла двойная авария. Hyundai службы такси разворачивался в разрешенном месте и уже вроде бы завершил маневр, и тут в него влетел Ford. Через некоторое время на этом же месте стали на разворот полицейские, которые приехали оформлять дорожно-транспортное происшествие, но не успели тронуться, как их догнал попутный автомобиль.