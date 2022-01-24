Укрзализныця хотела закупить золотые ершики за 1,3 миллиона для туалета на киевском вокзале

Укрзализныця объявила тендеры на закупку золотых ершиков за 1,3 миллиона гривен для туалета на Центральном вокзале Киева. Также она планировала приобрести биде по 380 тысяч гривен за единицу.

В целом ремонт уборной на Центральном вокзале должен был обойтись в 22,4 миллиона гривен. Несколько бюджетнее, однако тоже дорогостоящим должен был выйти ремонт уборной на Южном вокзале – 8,3 миллиона гривен.

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Все по-богатому

Журналисты обратили внимание на то, что как в платных, так и в бесплатных туалетах Укрзализныця планировала установить разнообразную элитную сантехнику и аксессуары.

Речь идет не только о золотых ершиках, но и о сушилках для рук от дорогого бренда Dyson, биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC с функциями омывания с массажем, регулировка температуры подогрева сидения и дистанционное управление смывом унитаза.

Кроме того, в вокзальных уборных должны были появиться душевые гарнитуры с несколькими массажными режимами, а также сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги.

Тендер с "сюрпризом"

Заказчик разрешил предлагать аналоги указанных позиций, соблюдая требования открытых торгов. Однако аналоги должны быть не хуже или даже лучше, поэтому удешевить их нереально.

Также расследователи предположили, что Укрзализныця намеренно прописала несколько дискриминационных требований в условиях тендеров. Например, от участников требовали вместе с пакетом необходимых документов подавать акт осмотра объекта с подписью от уполномоченного лица заказчика. Еще одно странное требование – потребность предоставления аналогичных договоров о ремонте общественных уборных за последние два года.



После огласки Укрзализныця пообещала убрать из условий тендера лишнее / Фото из фейсбука Dozorro

Огласка сделала свое дело

В конце концов после огласки, которую получили сомнительные тендеры, в Укрзализныце пообещали пересмотреть требования закупок. В частности, из них должны убрать все лишнее.

Текст публикации Dozorro:

UPD: требования в закупке пообещали пересмотреть и убрать из них лишнее.

Туалетные истории от Укрзализныци – для вокзала планируют купить золотых ершиков на свыше 1,3 миллиона гривен и биде по 380 тысяч гривен.

Имеем ремонты уборных:

на Центральном вокзале – 22,4 миллиона гривен;

на Южном вокзале – 8,3 миллиона гривен.

Те уборные действительно нуждаются в ремонте – хорошо, что его хотят сделать и функциональным, и красивым. Обновить должны как платные, так и бесплатные туалеты.

Однако самое интересное там кроется в описании товаров в закупке – сантехники и других необходимых штук. Например, ершики для унитаза должны быть цвета золота, а сушилки для рук – от Dyson.

Также в перечне есть три биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC. В сети его можно найти за 380 тысяч гривен. Среди характеристик – омывание с функцией массажа, регулировка температуры подогрева сиденья и дистанционное управление смывом унитаза. Похожая история и с душевыми гарнитурами, которые должны иметь несколько массажных режимов, сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги и так далее.

Конечно, заказчик разрешил предлагать аналоги, так как на открытых торгах иначе нельзя. Однако эти аналоги должны иметь такие же или лучшие характеристики, как у указанных товаров. Поэтому предложить что-то подешевле будет трудно.

Впрочем, и это еще не конец. Мы подозреваем, что Укрзализныця выписала несколько потенциально дискриминационных требований в свои тендеры.

Вместе с другими документами, бизнес должен подать на торги акт осмотра объекта с подписью от уполномоченного лица заказчика. А что, если она не подпишет? Значит, судьба такая? Кроме этого, потенциальные подрядчики должны предоставить аналогичные договоры. Только почему-то только за последние два года и на ремонт именно общественных уборных.

В конце концов, обновление туалетов на вокзале – полезная вещь. И мы не хотим отбивать у Укрзализныци тягу к эстетичности. Но было бы хорошо взвесить затраты и подобрать более рациональные варианты оборудования.