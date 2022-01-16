Второй день подряд: аэропорт и три киевских ТРЦ "заминировали"

В столице снова "минирование". На этот раз сообщение о якобы закладывании взрывчатки касаются трех крупных торговых центров и аэропорта "Жуляны".

В Киеве "заминировали" Gulliveг, Ocean Plaza и торговый центр "Универмаг "Украина". Кроме того, по информации "Украинской правды", уже второй день подряд "минируют" аэропорт "Жуляны".

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В громкоговорителе объявили о пожаре

В колл-центр СБУ поступила информация о заминировании ТРЦ Gulliveг, "Украина" и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и, конечно, эвакуация,

– заявили в пресс-службе ГСЧС.

В ТЦ "Универмаг "Украина" во время сообщения об эвакуации объявили о пожаре. Однако позже в комментарии журналистам представители ГСЧС отметили, что, возможно, в торговом центре не было других объявлений для эвакуации. В ГСЧС отметили, что пожара нет.

По данным журналистов, также заминировали столичный аэропорт. Из самолетов, приземлившихся на аэродром, никого не выпускают.

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