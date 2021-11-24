В Вышгороде водитель Cadillac врезалась в автобус: фото с места аварии

В городе Вышгород Киевской области водитель элитного автомобиля Cadillac устроила опасное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 23 ноября она столкнулась с пассажирским автобусом.

Инцидент произошел примерно в 19:00. Известно, что за рулем легковушки была 23-летняя женщина.

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Хотела проскочить впереди всех

Авария произошла из-за того, что водитель дорогого авто поворачивала на дороге, но не уступила автобусу.

В результате столкновения водитель Cadillac и ее пассажирка получили незначительные травмы и были госпитализированы в больницу.

Что касается водителя и пассажиров автобуса, то они, к счастью, не пострадали.

Для выяснения обстоятельств аварии на место инцидента прибыли патрульные полицейские и следователи.

От удара у Cadillac смяло переднюю боковую часть / Фото с фейсбука Вышгородского районного управления полиции

К счастью, водитель и пассажиры автобуса не пострадали / Фото с фейсбука Вышгородского районного управления полиции

Похожая авария с автобусом под Броварами

В селе Погребы вблизи Броваров в начале ноября столкнулись пассажирский автобус БАЗ и Volkswagen Transporter. В результате пятерых травмированных людей забрали в больницу. Среди них – трое детей.

Текст публикации Вышгородского районного управления полиции:

Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Сегодня около 19 часов в городе Вышгород произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным, 23-летняя водитель автомобиля Cadillac выполняла маневр поворота в разрешенном месте и не уступила дорогу автобусу.

В результате аварии водитель и пассажирка автомобиля Cadillac получили телесные повреждения и попали в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники отдела реагирования патрульной полиции и следственно оперативная группа Вышгородского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествию.