Взрывы на Киевщине, в Киеве тревога: регион под атакой БпЛА
- Ночью 11 апреля Киевская область подверглась атаке ударных дронов.
- Объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Ударные дроны российской армии долетели до Киевской области ночью 11 апреля. Против них начали работу силы ПВО.
Об этом сообщили в Киевской ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Киевщину ночью 11 апреля?
Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 11 апреля в 03:52, также "красными" стали несколько районов Киевской области. Это из-за угрозы атаки ударных дронов российской армии.
В 03:56 Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях о наличии в воздушном пространстве региона вражеских беспилотников. И проинформировала о работе сил Противовоздушной обороны.
Относительно возможных последствий власть на момент публикации информации не предоставляла.
Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Где еще раздавались взрывы в эти сутки?
- Вечером враг атаковал Сумы БпЛА, пострадал многоэтажный жилой дом – вспыхнул пожар, пострадали люди.
- На Полтавщине дроны ударили по Лубенскому району и повредили магазин и кафе – погиб человек, еще один травмирован.
- Также воздушной атаке подверглась Одесса – в городе зафиксировали несколько пожаров, говорилось о двух домах и крыше общежития.