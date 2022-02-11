Главные новости Киева за неделю с 7 по 11 февраля:

Смотрите также "Показать всему миру": в столице анонсировали Марш единства за Украину

Разоблачение и задержание "слуги народа" Трубицына

Днем 9 февраля помощник главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын получил от предпринимателя 1,26 миллиона гривен взятки. Через несколько часов детективы задержали и самого "слугу народа" и всех других фигурантов производства.

Правоохранители говорят, что депутат со своим помощником, а также заместители двух коммунальных предприятий столицы потребовали у бизнесмена 1,39 миллиона гривен в год за установление МАФов.

В настоящее время депутат Киевсовета находится в следственном изоляторе. Вскоре ему должны сообщить о подозрении в вымогательстве и получении взятки.

Если детективы НАБУ смогут доказать вину депутата, а также его приспешников, фигурантам производства грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите видео разоблачения "слуги" на получении взятки:

Фирма Коломойского судится за приватизацию Родины-Мать



Компания Игоря Коломойского пытается приватизировать часть комплекса Родина-Мать / Фото из Википедии

10 февраля в СМИ появилась информация о том, что аффилированная с олигархом Игорем Коломойским компания "Архитектурная мастерская Инка" пытается через суд восстановить право на приватизацию части комплекса Родина Мать. В Фонде государственного имущества объяснили, что о самой скульптуре речь не идет, поскольку в настоящее время общество арендует только два здания "Национального музея истории Украины во Второй мировой войне".

Судебный процесс по приватизации длится с конца 2020 года. В апелляционном суде ФГИ выиграл дело, однако Верховный суд вернул его на рассмотрение в Северный апелляционный хозяйственный суд. Уже в этом суде не сообщили чиновникам об открытии производства, а само рассмотрение дела было проведено за одно заседание.

По данным YouControl, до 2018 года владельцем "Архитектурной мастерской Инка" был бывший адвокат Коломойского и экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. Впоследствии главой ООО стал народный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

По состоянию на сегодня владеет компанией помощница "слуги" Александра Мариковского Елена Фасоль.

Локдаун откладывается

Смотрите также Противоаварийные работы почти закончены: Ткаченко показал ход работ в Гостином дворе

11 февраля во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что у города нет причин усиливать карантин. Чиновник утверждает, что распространение COVID-19 и госпитализации тяжелобольных находятся на контролируемом уровне.

Заместитель Кличко утверждает, что из-за вакцинации в больницах можно наблюдать стабильную ситуацию, поскольку на фактическом пике волны пандемии койки в медучреждениях заполнены лишь на 34%.

Среди 1 832 пациентов 1 119 находятся в тяжелом состоянии. На койки интенсивной реанимации попал 231 человек, а к аппарату искусственной вентиляции легких присоединили 23 человека.

Кроме этого, 132 больных находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В целом кислородная поддержка нужна для 1 473 больных.



Как обезопасить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

В Киеве наконец планируют достроить станцию метро "Львовские ворота"

К теме Нравится не всем: в сети напомнили, как будет выглядеть станция метро "Львовские ворота"

Киевский метрополитен объявил тендер на проектирование достройки станции "Львовские ворота". Проекты в коммунальном предприятии хотят получить до 10 августа 2023 года. Согласно документации, которую опубликовали на сайте госзакупок, в подземке запланировали выделить на проектирование "Львовских ворот" почти 73,5 миллиона гривен.

Аукцион по выбору подрядчика должен начаться 22 февраля, однако обновленные даты начала достройки пока остаются неизвестными.

Поскольку самой сложной проблемой для открытия "Львовских ворот" был выход со станции на поверхность, в метро решили перенести его из Львовской площади к району улиц Сечевых стрельцов и Кудрявского спуска.



Вероятный вид станции "Львовские ворота" / Фото из фейсбука "Транспорт Киева"

Кроме того, чиновники указали, что разработчики должны учесть необходимость появления общественных санитарных узлов возле станции, а также сделать станцию "Львовские ворота" инклюзивной.

Запрет балконов-монстров и торговли на Андреевском спуске

7 февраля в Киевсовете во время заседания постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.утвердили проект решения по приведению фасадов домов в центре столицы к нормальному состоянию.

Согласно документу, в Киевсовете хотят запретить так называемые балконы-монстры, которые нависают над прохожими или уродуют внешний вид зданий. Это же будет касаться кондиционеров, которые хаотично установили владельцы квартир.

Депутаты решили, что киевлянам, владеющим жильем в центре столицы, надо дать год на устранение нарушений. После этого достройки и кониционеры будут демонтировать уже коммунальщики.

Когда именно в Киевсовете будут рассматривать проект запрета, неизвестно.

Кроме того, в КГГА постановили разработать новую схему размещения художественной и сувенирной продукции. Чиновники хотят, чтобы стихийная торговля сувенирной и художественной продукцией на Десятинной и Владимирской улицах, а также на Андреевском спуске исчезла. Также чиновники собираются держать на постоянном контроле санитарное состояние Андреевского спуска.

В Киеве избили советника генпрокурора Венедиктовой

7 февраля на Тверском Тупике в Киеве неизвестные напали на советника главы Офиса генерального прокурора Зураба Адеишвили. По данным следствия, к бывшему соратнику Саакашвили подошли 4 мужчин и попросили представиться. Когда юрист сказал свое имя, его избили. Во время нападения злоумышленники якобы выкрикивали: "Получай за наш народ!".

Нападавшие скрылись с места происшествия, а пострадавшего увезли в больницу. Медики сразу же позвонили правоохранителям и рассказали об инциденте.

Впоследствии правоохранители задержали одного из предполагаемых преступников. Им оказался 34-летний иностранец. По факту избиения Адеишвили правоохранители возбудили уголовное дело в отношении хулиганства.

Смотрите видео нападения на Зураба Адеишвили в Киеве: