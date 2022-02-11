Найголовніші новини Києва за тиждень з 7 до 11 лютого:

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Викриття та затримання "слуги народу" Трубіцина

Вдень 9 лютого помічник голові постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина отримав від підприємця 1,26 мільйона гривень хабаря. Через кілька годин детективи затримали й самого "слугу народу" та всіх інших фігурантів провадження.

Правоохоронці кажуть, що депутат зі своїм помічником, а також заступники двох комунальних підприємств столиці вимагали у бізнесмена 1,39 мільйона гривень на рік за встановлення МАФів.

Наразі депутат Київради перебуває в слідчому ізоляторі. Незабаром йому мають повідомити про підозру у вимаганні та отриманні хабаря.

Якщо детективи НАБУ зможуть довести провину депутата, а також його поплічників, фігурантам провадження загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дивіться відео викриття "слуги" на отриманні хабаря:

Фірма Коломойського судиться за приватизацію Батьківщини-Мати



Компанія Ігоря Коломойського намагається приватизувати частину комплексу Батьківщина-Мати / Фото з Вікіпедії

10 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що афілійована з олігархом Ігорем Коломойським компанія "Архітектурна майстерня Інка" намагається через суд відновити собі право на приватизацію частини комплексу Батьківщина Мати. У Фонді державного майна пояснили, що про саму скульптуру мова не йде, оскільки наразі товариство орендує лише дві будівлі "Національного музею історії України у Другій світовій війні".

Судовий процес щодо приватизації триває з кінця 2020 року. В апеляційному суді ФДМУ виграв справу, однак Верховний суд повернув її на розгляд до Північного апеляційного господарського суду. Вже у цьому суді не повідомили посадовців про відкриття провадження, а сам розгляд справи провели за одне засідання.

За даними YouControl, до 2018 року власником "Архітектурної майстерні Інка" був колишній адвокат Коломойського та екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан. Згодом очільником ТОВ став народний депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.

Станом на зараз володіє компанією помічниця "слуги" Олександра Маріковського Олена Фасоль.

Локдаун відкладається

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11 лютого під час засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що місто не має причин посилювати карантин. Посадовець стверджує, що розповсюдження COVID-19 та госпіталізації важкохворих перебувають на контрольованому рівні.

Заступник Кличка стверджує, що через вакцинацію у лікарнях можна спостерігати стабільну ситуацію, оскільки на фактичному піку хвилі пандемії ліжки у медзакладах заповнені лише на 34%.

Серед 1832 пацієнтів 1119 перебувають у важкому стані. На ліжка інтенсивної реанімації потрапила 231 особа, а до апарату штучної вентиляції легень приєднали 23 людини.

Крім цього, 132 хворих перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Загалом киснева підтримка потрібна для 1473 хворих.



Як убезпечити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У Києві нарешті планують добудувати станцію метро "Львівська брама"

До теми: Подобається не всім: у мережі нагадали, який вигляд матиме станція метро "Львівська брама"

Київський метрополітен оголосив тендер на проєктування добудови станції "Львівська брама". Проєкти у комунальному підприємстві хочуть отримати до 10 серпня 2023 року. Згідно з документацією, яку опублікували на сайті держзакупівель, у підземці запланували виділити на проєктування "Львівської брами" майже 73,5 мільйона гривень. Аукціон з вибору підрядника має початися 22 лютого, однак оновлені дати початку добудови поки залишаються невідомими. Оскільки найскладнішою проблемою для відкриття "Львівської брами" був вихід зі станції на поверхню, у метро вирішили перенести його зі Львівської площі до району вулиць Січових стрільців та Кудрявського узвозу.

Ймовірний вигляд станції "Львівська брама" / Фото з фейсбуку "Транспорт Києва" Крім того, чиновники вказали, що розробники мають врахувати необхідність появи громадських санітарних вузлів біля станції, а також зробити "Львівську браму" інклюзивною. Заборона балконів-монстрів та торгівлі на Андріївському узвозі

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7 лютого у Київраді під час засідання постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.затвердили проєкт рішення щодо приведення фасадів будинків у центрі столиці до нормального стану.

Згідно з документом, у Київраді хочуть заборонити так звані балкони-монстри, які нависають над перехожими або паплюжать зовнішній вигляд будівель. Це ж стосуватиметься кондиціонерів, які хаотично встановили власники квартир.

Депутати вирішили, що киянам, які володіють житлом у центрі столиці, треба дати рік на усунення порушень. Після цього добудови та кониціонери демонтуватимуть вже комунальники.

Коли саме у Київраді розглядатимуть проєкт заборони, невідомо.

Крім того, у КМДА постановили розробити нову схему розміщення художньої та сувенірної продукції. Посадовці хочуть, аби стихійна торгівля сувенірною та художньою продукцією на Десятинній та Володимирській вулицях, а також на Андріївському узвозі зникла. Також чиновники збираються тримати на постійному контролі санітарний стан Андріївського узвозу.

У Києві побили радника генпрокурорки Венедіктової

7 лютого на Тверському Тупику у Києві невідомі напали на радника очільниці Офісу генерального прокурора Зураба Адеїшвілі. За даними слідства, до колишнього соратника Саакашвілі підійшли 4 чоловіків та попросили представитися. Коли юрист сказав своє ім'я, його побили. Під час нападу зловмисники нібито вигукували: "Отримуй за наш народ!".

Нападники втекли з місця події, а постраждалого відвезли у лікарню. Медики одразу ж подзвонили правоохоронцям та розповіли про інцидент.

Згодом правоохоронці затримали одного з ймовірних злочинців. Ним виявився 34-річний іноземець. За фактом побиття Адеїшвілі правоохоронці порушили кримінальну справу щодо хуліганства.

Дивіться відео нападу на Зураба Адеїшвілі у Києві: