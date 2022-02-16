Неизвестные сообщили о "заминировании" всего Киева

В полицию 16 февраля поступило сообщение о том, что по всей столице спрятали взрывчатку. Речь идет о ряде определенных объектов.

Об этом журналистам 24 канала рассказали в отделе коммуникации полиции Киева. В настоящее время город проверяют профильные службы.

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Как работают правоохранители

В Киеве работают взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы.

Пока это вся информация. После завершения проверки мы можем подробнее комментировать количество проверенных объектов,

– рассказали в отделе коммуникации.

Причастность России

С начала 2022 года в Украине ежедневно сообщают о "минировании". Анонимы угрожают, что взлететь на воздух могут ТРЦ, больницы и учебные заведения. Служба безопасности Украины считает, что "заминирование" является инструментом России в гибридной войне.

Сообщения о взрывчатке также поступают с временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины. СБУ отметила, что таким образом пытаются усилить панику и тревогу людей.

В Украине с 2022 года сообщают о псевдоминированиях / Инфографика 24 канала

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