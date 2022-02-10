В Украине "заминировали" все торговые центры городов-миллионников

В СБУ 10 февраля в очередной раз поступило сообщение о заминировании торговых центров. Однако на этот раз предупреждали об опасности взрыва сразу в нескольких городах.

Об этом журналистам сообщили анонимные источники в правоохранительных органах. Сейчас информацию уже частично подтвердили в одном из управлений полиции.

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О каких именно городах говорится

В полицию обратились из call-центра Службы безопасности Украины. Туда поступила информация о минировании всех без исключений торговых центров в нескольких крупных городах:

Киев;

Одесса;

Харьков;

Днепр;

Кривой Рог.

Правоохранители сразу начали проводить все предусмотренные в таких случаях проверки. К этому привлекли кинологов и взрывотехников.

Телеграм "Сегодня" пишет, что информацию о "минировании" уже подтвердили в полиции Киева. Однако насчет других городов там ничего не говорили.

При чем здесь Россия

По Украинес начала года ширится настоящая "лихорадка" фейковых заминирований. Анонимные минеры сообщают, что есть угроза взрыва различных зданий. Эвакуировать приходится ТРЦ, больницы и даже учебные заведения.

Лишь за полтора месяца сообщений было несколько сотен, поэтому этим серьезно занялась СБУ. Впоследствии там заявили, что "заминирование" является одним из инструментов России в гибридной войне. Об этом, в частности, свидетельствуют разоблаченные "ботофермы", с которых присылают письма.

Но часто сообщения присылают и с временно оккупированных территорий Донбасса. Служба безопасности уверена, что такими образом пытаются усилить панику и тревогу общества.



Как наказывают за "минирование" в Украине / инфографика 24 канала