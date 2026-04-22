П'ята жертва теракту: стрілок убив працівника супермаркету Владислава Жидкова
- Владислав Жидков став п'ятою жертвою теракту в Києві 18 квітня, де військовий пенсіонер вбив працівника супермаркету.
Вдень 18 квітня в Києві стався теракт – військовий пенсіонер відкрив вогонь по цивільних просто посеред вулиці та ліквідував одного заручника у супермаркеті. Останнім виявився працівник магазину Владислав Жидков.
Про це у фейсбуці повідомила заступниця з навчально‐виховної роботи Смілянської ЗОШ №11 Людмила Хижкіна.
Що відомо про Владислава Жидкова?
За словами жінки, Владислав працював у супермаркеті, куди вдерся стрілок зі зброєю. Він став п'ятою із семи жертв зловмисника, який влаштував теракт 18 квітня у Києві.
Він був родом з міста Сміла Черкаської області, школу закінчив у 2018 році.
Ми пам'ятаємо Влада як старанного учня, завжди привітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно,
– йдеться у повідомленні Людмили.
Нагадаємо, внаслідок теракту того дня загинули 5 людей, ще двоє померли в лікарнях, попри зусилля медиків врятувати їхні життя. Загалом поранень зазнали 14 людей, серед них – одна дитина.
Що ще відомо про жертв трагедії?
Нещодавно у лікарні від отриманих травм помер двірник Олександр Григорович. Він отримав тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. Лікарям не вдалось врятувати життя чоловіка. Під час стрілянини 18 квітня Олександр Григорович прикрив собою хлопчика.
Також під час теракту загинув гітарист гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко. У чоловіка залишилась дружина та донька.
12-річного пораненого хлопчика вже перевели до профільного відділення, його стан наразі стабільний. Зауважимо, що його мати також зазнала важких поранень. Водночас від рук стрільця загинув батько хлопчика, а рідна тітка по матері померла в лікарні від отриманих поранень.