Це не сарай відновлювати, – Ткаченко сказав, скільки часу займе ремонт костелу святого Миколая

Відновлювальні та протиаварійні роботи в костелі святого Миколая розпочнуться незабаром. Для цього вже склали графік.

Ймовірно, після проходження всіх процедур, відповідні роботи почнуться приблизно за місяць. Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр культури України Олександр Ткаченко.

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Відновлювальні роботи почнуться вже за місяць

За його словами, деякі роботи вже розпочнуться днями. Адже є певна процедура: визначення характеру ушкоджень, висновок Державної служби України з надзвичайних ситуацій та експертиза.

Це ж, перепрошую, не сарай відновлювати. Потрібно розуміти, насправді, які є пошкодження, що саме потрібно зробити після цієї експертизи,

– наголосив Ткаченко.

Він відзначив, що лише після цього потрібно розпочати аварійні роботи. Тому костел святого Миколая – об'єкт культурної та історичної спадщини.

Раніше Ткаченко вже коментував пожежу в костелі. Він заявив, що наразі будівлі нічого не загрожує.

"Наразі найголовніше зробити так, щоб якомога швидше почалися відновлювальні та протиаварійні робити. Ми вже склали графік. За нашими підрахунками, якщо ми встигнемо всі процедури пройти, десь за місяць ці роботи розпочнуться", – відзначив міністр культури.

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