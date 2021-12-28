Як костел святого Миколая повертають до життя: киянам показали нові фото зсередини
Джерело:телеграм-канал "Сегодня"
У костелі святого Миколая, який у вересні сильно постраждав від пожежі, нарешті почали внутрішні протиаварійні роботи.
На кадрах видно, що всередину храму завели спеціальне обладнання та встановили риштування на вікнах. Крім того, підлогу застелили плівкою. Імовірно, фахівці підготувалися до відчищання стін від кіптяви.
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Що відомо про пожежу
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Вогонь охопив костел святого Миколая ввечері 3 вересня. Він пошкодив внутрішнє оздоблення та знищив унікальний орган.
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Спершу влада обіцяла, що ремонт у храмі закінчать до кінця 2021 року. Кошти швидко зібрали благодійники – 20 мільйонів гривень.
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Проте на початку грудня терміни змістилися на кінець січня. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пояснив, що це пов'язано з бюрократичними процедурами.
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За планом до 1 червня костел повинні передати парафіянам.
У Києві почалися протиаварійні роботи у костелі святого Миколая / Фото "Сегодня"