Як костел святого Миколая повертають до життя: киянам показали нові фото зсередини

28 грудня 2021 , 10:38
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Джерело:

телеграм-канал "Сегодня"

У костелі святого Миколая, який у вересні сильно постраждав від пожежі, нарешті почали внутрішні протиаварійні роботи.

На кадрах видно, що всередину храму завели спеціальне обладнання та встановили риштування на вікнах. Крім того, підлогу застелили плівкою. Імовірно, фахівці підготувалися до відчищання стін від кіптяви.

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Що відомо про пожежу

У Києві почалися протиаварійні роботи у костелі святого Миколая / Фото "Сегодня"

 

 

Автор: Вікторія Довгань