Фэшн-стилистка Сюзанна Берни в интервью изданию HELLO! рассказала, на какие модные тенденции этого сезона стоит обратить внимание. Она выделила пять главных трендов, которые помогут освежить гардероб, разнообразить привычные образы и сделать их более современными.

Самое лучшее в осени и возрасте за 50 – то, что именно сейчас многослойность раскрывается в полной мере,

– заявила стилистка.

По ее словам, многослойность – это абсолютный мастхев для женщин старше 50, ведь она не только практична, но и делает образ глубоким и интересным. Осенью погода переменчива, поэтому возможность снять или добавить слой одежды всегда спасает. Стилистка предлагает играть с фактурами.

Например, накиньте мохеровый жилет поверх нежной блузки с бантом, а сверху добавьте объемный жакет.

Попробуйте сочетать эти вещи с любимыми джинсами – так образ получится непринужденным и в то же время стильным. А классические брюки вместо джинсов придадут ему элегантности.

Осенние цвета

Еще один простой способ освежить гардероб к новому сезону – добавить цвета. Этой осенью в моде как естественные, спокойные оттенки, так и яркие цвета. Среди основных – бордовый, мокко, шоколадный, жженая сиена и мохово-зеленый. Они хорошо сочетаются между собой, выглядят элегантно и прекрасно подходят для повседневных образов.

Бордовый кардиган / Фото с сайта MiaMur.Store

Если же хочется добавить ярких акцентов, стоит обратить внимание на сиреневый, насыщенный зеленый, бирюзовый, оранжевый и красный. При этом совсем не обязательно сразу покупать яркий костюм. Достаточно добавить один акцент – например, сумку, пальто или свитер.

Красный свитер / Фото с сайта H&M

Главное – соблюдать баланс. Яркие оттенки следует уравновешивать более спокойными. Например, к мохово-зеленой блузке можно добавить ярко-оранжевую сумку. А под красный свитер – белую футболку, которая будет немного выглядывать из-под низа.

Вельвет

Этой осенью в моду снова возвращается вельвет. Фактурная ткань прекрасно подходит для холодного времени года: она придает образу характер и в то же время хорошо согревает.

Особенно стоит обратить внимание на вельветовые брюки. Они напоминают о моде 1970-х, но благодаря современным фасонам легко вписываются и в актуальный гардероб.

Вельветовые брюки / Фото с страницы инстаграма украинского бренда mocko

Акцентные ремни

Не стоит забывать и об аксессуарах. Именно они могут сделать интересным даже самый простой базовый образ.

Этой осенью ремни выходят на первый план. Обычные незаметные модели уступают место более выразительным вариантам с анималистическими принтами, массивными пряжками и необычными фактурами.

Кроссовки и лоферы

Что касается обуви, стилист советует обратить внимание на два универсальных варианта – кроссовки и лоферы.

Кроссовки обеспечивают комфорт в течение всего дня, а яркие и фактурные модели могут стать главным акцентом образа.

Кроссовки adidas Handball Spezial / Фото с инстаграма sizeofficialnl

Если же хочется более элегантной, но не менее удобной обуви, стоит выбрать лоферы. Они легко сочетаются с широкими брюками, платьями, юбками и джинсами, поэтому являются одним из самых универсальных вариантов для осеннего гардероба.

Лоферы / Фото с сайта Estro

В заключение Сюзанна подчеркнула, что стиль – это свобода и эксперименты, а не строгие рамки. Мода должна доставлять удовольствие и подчеркивать вашу уникальность. Так что смело примеряйте сиреневый свитер, подчеркивайте талию леопардовым ремнем и помните: уверенность в себе всегда остается главным трендом.