Фешн-стилістка Сюзанна Берні у коментарі виданню HELLO! розповіла, на які модні тенденції цього сезону варто звернути увагу. Вона виділила п'ять головних трендів, які допоможуть освіжити гардероб, урізноманітнити звичні образи та зробити їх більш сучасними.

Найкраще в осені та віці за 50 – те, що саме зараз багатошаровість розкривається на повну,

– заявила стилістка.

За її словами, багатошаровість – це абсолютний мастхев для жінок за 50, адже він не лише практичний, а й робить образ глибоким та цікавим. Восени погода мінлива, тому можливість зняти чи додати шар одягу рятує завжди. Стилістка пропонує гратися з фактурами.

Наприклад, накиньте мохеровий жилет поверх ніжної блузи з бантом, а зверху додайте об'ємний жакет.

Спробуйте поєднати ці речі з улюбленими джинсами – так образ вийде розслабленим і водночас стильним. А класичні штани замість деніму додадуть йому елегантності.

Осінні кольори

Ще один простий спосіб освіжити гардероб до нового сезону – додати кольору. Цієї осені в моді як природні, спокійні відтінки, так і яскраві кольори. Серед головних – бордовий, мокко, шоколадний, палена сієна та мохово-зелений. Вони добре поєднуються між собою, мають елегантний вигляд і чудово підходять для повсякденних образів.

Бордовий кардиган / Фото з сайту MiaMur.Store

Якщо ж хочеться додати яскравих акцентів, варто звернути увагу на бузковий, насичений зелений, бірюзовий, помаранчевий і червоний. При цьому зовсім не обов'язково одразу купувати яскравий костюм. Достатньо додати один акцент – наприклад, сумку, пальто або светр.

Червоний светр / Фото з сайту H&M

Головне – дотримуватися балансу. Яскраві відтінки слід врівноважувати спокійнішими. Наприклад, до мохово-зеленої блузки можна додати яскраво-помаранчеву сумку. А під червоний светр – білу футболку, яка трохи виглядатиме з-під низу.

Вельвет

Цієї осені в моду знову повертається вельвет. Фактурна тканина чудово підходить для холодної пори року: вона додає образу характеру й водночас добре зігріває.

Особливо варто придивитися до вельветових штанів. Вони нагадують про моду 1970-х, але завдяки сучасним фасонам легко вписуються і в актуальний гардероб.

Вельветові штани / Фото з інстаграм-сторінки українського бренду mocko

Акцентні ремені

Не варто забувати й про аксесуари. Саме вони можуть зробити цікавим навіть найпростіший базовий образ.

Цієї осені ремені виходять на перший план. Звичайні непомітні моделі поступаються місцем більш виразним варіантам з анімалістичними принтами, масивними пряжками та незвичними фактурами.

Кросівки та лофер

Щодо взуття, стилістка радить звернути увагу на два універсальні варіанти – кросівки та лофери.

Кросівки забезпечують комфорт протягом усього дня, а яскраві та фактурні моделі можуть стати головним акцентом образу.

Кросівки adidas Handball Spezial / Фото з інстаграм-сторінки sizeofficialnl

Якщо ж хочеться більш елегантного, але не менш зручного взуття, варто обрати лофери. Вони легко поєднуються із широкими штанами, сукнями, спідницями та джинсами, тому є одним із найуніверсальніших варіантів для осіннього гардероба.

Лофери / Фото з сайту Estro

Наостанок Сюзанна наголосила, що стиль – це про свободу та експерименти, а не про суворі рамки. Мода має приносити кайф і підкреслювати вашу унікальність. Тож сміливо приміряйте бузковий светр, затягуйте талію леопардовим ременем і пам'ятайте: впевненість у собі завжди залишається головним трендом.