Уже несколько сезонов подряд балетки остаются основой женского гардероба, однако осенью 2026 года мир моды готовится к обновлению этой классики. Вместо привычных силуэтов на плоской подошве иконы стиля все чаще выбирают элегантные балетки на невысоких каблуках, пишет Marie Claire.

Почему балетки на каблуке так популярны

Этот фасон бережно заимствует эстетику классических пуантов с аккуратными бантиками и округлым носком, но добавляет несколько сантиметров высоты благодаря невысоким устойчивым каблукам. Благодаря этому пропорции фигуры визуально вытягиваются, а походка становится более грациозной без потери комфорта в течение всего дня.

Зои Кравиц в балетках на каблуке: смотрите фото

Звездные фавориты: кто уже носит главный тренд

Среди самых ярых поклонниц нового тренда – известные селебрити, которые удачно интегрируют эту обувь в свой повседневный стиль:

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Хейли Бибер сочетает черные балетки на каблуке от Repetto с кроп-топом, объемным бомбером и лаконичными брюками, создавая непринужденный образ в стиле стритстайл.

Кайя Гербер создает изысканные наряды с трикотажными кардиганами, темно-синими брюками и фирменными сумочками Chanel и Gucci.

Зои Кравиц выбирает замшевые модели на небольшом каблуке от Maryam Nassir Zadeh, сочетая их с базовой белой футболкой и джинсами.

Ариана Гранде отдает предпочтение белоснежным балеткам Sandy Liang, которые легко сочетает с носками, джинсами и уютными свитшотами.

Эппл Мартин дополняет белое платье коричневыми балетками на каблуке, а Лили-Роуз Депп сочетает их с платьями в стиле "беби-дол".

Хейли Бибер в балетках на каблуке и джинсах: смотрите видео

С чем носить балетки на каблуке осенью

Благодаря своей универсальности балетки на каблуке легко адаптируются к любому гардеробу:

С прямыми джинсами и белой рубашкой: идеальная формула для офиса или встречи за кофе, которая придает образу непринужденную элегантность. С широкими брюками и трикотажем: сочетание объемного верха и изящной обуви уравновешивает силуэт и подчеркивает женственность. С носками и платьями: смелый стилистический ход, который придает наряду игривости и романтического настроения.

Ариана Гранде в белых балетках на каблуке: смотрите фото

С модной формой обуви разобрались, а теперь узнайте, какой будет самый модный принт обуви на осень 2026 года.