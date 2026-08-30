Уже кілька сезонів поспіль балетки залишаються базою жіночого гардероба, проте восени 2026 року модний світ готується до оновлення цієї класики. Замість звичних силуетів на плоскій підошві ікони стилю все частіше обирають елегантні балетки на невисоких підборах, пише Marie Claire.

Чому балетки на підборах такі популярні

Цей фасон дбайливо запозичує естетику класичних пуантів з акуратними бантиками та округлим носком, але додає кілька сантиметрів висоти завдяки невисоким стійким підборам. Завдяки цьому пропорції фігури візуально витягуються, а хода стає більш граціозною без втрати комфорту протягом усього дня.

Зої Кравіц у балетках на підборах: дивіться фото

Зіркові фаворити: хто вже носить головний тренд

Серед найпалкіших прихильниць нового тренду – відомі селебріті, які вдало інтегрують це взуття у свій повсякденний стиль:

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Хейлі Бібер комбінує чорні балетки на підборах від Repetto із кроп-топом, об'ємним бомбером і лаконічними штанами, створюючи невимушений образ стрітстайлу.

Кайя Гербер створює вишукані аутфіти з трикотажними кардиганами, темно-синіми штанами та фірмовими сумочками Chanel і Gucci.

Зої Кравітц обирає замшеві моделі на невеликих підборах від Maryam Nassir Zadeh, поєднуючи їх із базовою білою футболкою та джинсами.

Аріана Гранде віддає перевагу білосніжним балеткам Sandy Liang, які легко міксує зі шкарпетками, джинсами та затишними світшотами.

Еппл Мартін доповнює коричневими балетками на підборах білу сукню, а Лілі-Роуз Депп поєднує їх із сукнями бебі-дол.

Гейлі Бібер у балетках на підборах та джинсах: дивіться відео

З чим носити балетки на підборах восени

Завдяки своїй універсальності балетки на підборах легко адаптуються до будь-якого гардероба:

З прямими джинсами та білою сорочкою: ідеальна формула для офісу чи зустрічі за кавою, яка надає образу розслабленої елегантності. Із широкими штанами та трикотажем: поєднання об'ємного верху та витонченого взуття балансує силует і підкреслює жіночність. Зі шкарпетками та сукнями: сміливий стилістичний прийом, який додає аутфіту грайливості й романтичного настрою.

Аріана Гранде у білих балетках на підборах: дивіться фото

З модною формою взуття розібралися, а тепер дізнавайтеся, яким буде наймодніший принт взуття для осені 2026.