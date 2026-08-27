В сфере красоты даже самая мелкая деталь может кардинально изменить повседневный уход за собой и сэкономить время перед зеркалом. Издание Interia поделилось простым секретом, который мгновенно делает расчесывание волос легким и безболезненным.

Как правильно расчесываться, чтобы волосы не путались

Большинство женщин привыкли держать щетку горизонтально во время расчесывания. Однако в таком положении зубчики инструмента перекрывают друг друга по отношению к направлению движения, из-за чего легко образуются узелки.

Чтобы этого избежать, достаточно просто повернуть расческу вертикально. В таком положении зубчики располагаются в один ряд вдоль направления движения, благодаря чему расческа плавно скользит по всей длине волос без выдергивания и повреждений.

Что делать, чтобы волосы не путались / Фото Magnific

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Бьюти-эксперты отмечают, что вертикальное положение инструмента позволяет максимально бережно распутывать даже влажные пряди. Это помогает сохранить целостность структуры волос и предотвращает сеченость кончиков.

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