У б'юті-сфері навіть найменша деталь може кардинально змінити щоденний догляд за собою та зекономити час перед дзеркалом. Видання Interia поділилося простим секретом, який миттєво робить розчісування пасом легким та безболісним.

Як правильно розчісуватись, щоб волосся не плуталося

Більшість жінок звикли тримати щітку горизонтально під час розчісування. Однак за такого положення зубчики інструменту перекривають один одного відносно напрямку руху, через що легко утворюються вузлики.

Щоб уникнути цього, достатньо лише повернути щітку вертикально. У такому положенні зубчики розташовуються в один ряд уздовж напрямку руху, завдяки чому інструмент плавно ковзає по всій довжині волосся без висмикування та пошкоджень.

Що робити, щоб волосся не плуталося / Фото Magnific

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Б'юті-експерти зазначають, що вертикальне положення інструменту дозволяє максимально дбайливо розплутувати навіть вологі пасма. Це допомагає зберегти цілісність волосяної структури та запобігає посіченості кінчиків.

До речі, завершити будь-який образ може зачіска, яка не підведе в негоду. Яка наймодніша та найпрактичніша стрижка на осінь 2026 не боїться ні вітру, ні шапок та завжди зберігає бездоганний об'єм – читайте більше в нашому матеріалі.