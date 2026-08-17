Во время прогулки в Беверли-Хиллз Дакота попала в объективы папарацци в непринужденном, но в то же время изысканном наряде. Главное, что все максимально просто. Центральным элементом ее образа стали укороченные прямые джинсы длиной чуть выше лодыжки (cropped straight-leg).

Такой крой универсален для межсезонья: сейчас он гармонично сочетается с легкой обувью на плоской подошве, а с наступлением холодов его длина позволит легко комбинировать его с высокими ботильонами или ботинками.

Образ Дакоты Джонсон в укороченных джинсах: смотрите фото

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Дакота Джонсон в коротких джинсах и прозрачной кофточке: смотрите фото

Как повторить наряд Дакоты Джонсон: 3 простых детали

Именно на этих трех вещах основан простой, но в то же время стильный звездный образ:

укороченные джинсы прямого кроя. Выбирайте модели со средней или высокой посадкой, которые плотно облегают бедра, но остаются свободными от колена. Именно этот силуэт визуально удлиняет ноги и не перегружает образ объемом;

легкая рубашка на пуговицах. Вместо того чтобы просто заправить хлопковую рубашку, Дакота использовала стилистический прием – завязала ее край на талии легким узлом. Это придает расслабленный городской шик и подчеркивает силуэт;

базовые балетки. Лаконичная черная пара с нежным бантиком делает походку легкой и добавляет щепотку французского шарма. Осенью их можно смело заменить на лоферы или казаки.



Осенний образ с укороченными джинсами / фото из инстаграма

Выбирайте правильные базовые фасоны, чтобы создавать стильные комплекты без лишних усилий. Если сомневаетесь, какие джинсы подойдут именно вам, то воспользуйтесь несколькими полезными советами.