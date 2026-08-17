Під час прогулянки в Беверлі-Гіллз Дакота потрапила в об'єктиви папараці в розслабленому, але водночас вишуканому аутфіті. Головне, що все максимально просто. Центральним елементом її луку стали вкорочені прямі джинси завдовжки трохи вище кісточки (cropped straight-leg).

Такий крій є універсальним для міжсезоння: зараз він гармонійно поєднується з легким взуттям на плоскій підошві, а з настанням холодів довжина дозволить легко комбінувати його з високими чоботами чи ботильйонами.

Образ Дакоти Джонсон з укороченими джинсами: дивіться фото

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Дакота Джонсон у коротких джинсах та прозорій кофтинці: дивіться фото

Як повторити аутфіт Дакоти Джонсон: 3 прості деталі

Лише на цих трьох речах базується простий, але водночас стильний зірковий образ:

укорочені джинси прямого крою. Обирайте моделі із середньою або високою посадкою, які щільно сидять на стегнах, але залишаються вільними від коліна. Саме цей силует візуально видовжує ноги та не перевантажує образ об'ємом;

легка сорочка на ґудзиках. Замість того аби просто заправити бавовняну сорочку, Дакота використала стилістичний прийом – зав'язала її край на талії у легкий вузол. Це додає розслабленого міського шику та підкреслює силует;

базові балетки. Лаконічна чорна пара з делікатним бантиком робить ходу легкою та додає дрібку французького шарму. Восени їх можна сміливо замінити на лофери або козаки.



Осінній образ з укороченими джинсами / фото з інстаграму

Обирайте правильні базові фасони, аби створювати стильні комплекти без зайвих зусиль. Якщо сумніваєтеся, які джинси підійдуть саме вам, то ловіть кілька корисних порад.